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"Когда выросту, буду создавать роботов для армии и тракторных войск": на Кировоградщине дети овладевают робототехникой

24 июня, 2022 пятница
12:24
Новости

На занятиях по робототехнике, которые стартовали в Гончаренко центре в Добровеличковке, дети собирают роботизированные тракторы и роботов-хранителей. Юные техники делятся мечтами о умных тракторах и роботах-солдатах, которые будут защищать Украину

В Гончаренко центре в Добровеличковке в Кировоградской области стартовал курс для детей по робототехнике, на котором маленькие ученики учатся собирать модели роботов разных уровней сложности и программировать их. Во время обучения дети овладевают основами физики, математики, азы электроники и программирования, собирают модели роботов-охранников, тракторов и дронов на дистанционном управлении.

Юные робототехники рассказывают, какие перспективы они видят в своем обучении. «Роботы нужны всем. Нашим защитникам нужны работы-солдаты, которые сами стреляют. Они должны быть разумны, чтобы нашим защитникам было удобно. И чтобы наши солдаты могли укрыться, а работы сами стреляли. На занятиях у нас очень интересно, мы собирали робота-трактора. Такой робот необходим тракторным войскам. Чтобы забирать танки у врагов. Я, когда вырасту, буду делать такие большие тракторы», – рассказал 7-летний ученик Гончаренко центру Даниил Холин.

Преподаватель Добровеличковского лицея «Интеллект» Юрий Калашник рассказал, что программа построена в интерактивной форме, что позволяет детям легче усвоить материал. Мы все изучаем на практике. Дети своими глазами видят возможности нынешней робототехники и под нашим наблюдением сами могут собрать работу. Это развивает и мелкую моторику, и умственные способности ребенка», – отметил педагог.

По словам основателя сети Гончаренко, центр народного депутата Алексея Гончаренко, в сети вводится образование для детей по актуальным направлениям. «Очень важно, чтобы талантливые дети даже в маленьких, отдаленных городках и поселках могли бесплатно овладевать современными науками, такими как робототехника. Ведь эти дети – это интеллектуальный потенциал нашей страны. От них зависит, как мы будем жить, будет ли технологически развитым наше государство. Заботиться о будущем – это давать детям качественное образование», - отметил он.

Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

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