Когда выборы превращают в футбольный матч
Свежая политология из комментариев — Порошенко, сволочь такая, знал, что будет большая война и сознательно проиграл выборы, чтобы подставить Зеленского
Назло пустил его в такое ужасное будущее, вместо взять на себя это бремя.
Меня из этого всего уже многолетнего процесса интересует только один вопрос. Оке, я понимаю и принимаю нежелание голосовать за Порошенко на второй срок и желание сменить его. Мне и самому он в конце своего первого срока до момента выборов не очень нравился.
Почему в этой уже вечной дискуссии сознательно манипулируют и игнорируют первый тур выборов, делая вид, что было всего два кандидата? И почему для замены Порошенко среди других 44-х кандидатов большинство избрало именно Зеленского? Причем уже в первом туре он лидировал. Кто может мне это объяснить?
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Но почему в этой уже вечной дискуссии сознательно манипулируют и игнорируют первый тур выборов, делая вид, что было всего два кандидата? И почему для замены Порошенко среди других 44-х кандидатов большинство избрало именно Зеленского? Причем уже в первом туре он лидировал. Кто может мне это объяснить? И почему тогда Зеленский не победил сразу в первом туре, если казался таким перспективным вариантом? И когда увидели, что дело идет к "кто-нибудь, только не Порошенко" - то взяли и выбрали кого-нибудь?
Проигрыш Порошенко — обидный для его команды, это так. Но он проиграл только Зеленскому, потому что занял второе место. А Зеленский победил вообще всех.
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Фиг с ним, с Порошенко. Чем Зеленский вам показался лучше всех? Не из искусственно ли культивируемой ненависти были построены те шоры, которые заслонили всех остальных кандидатов? Не слишком ли легкомысленно выборы главы государства были превращены в футбольный матч двух районных команд, с пивом, вувузелами и непримиримыми болельщиками.
Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер
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