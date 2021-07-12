Когда вы будете спать, я вас убью: стало известно, что сказал Макгрегор, как только сломал ногу

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Twitter Out Of Context MMA.



Макгрегор сказал, что убьет Пуарье и его жену, когда они будут спать.

"Когда вы будете спать, я убью вас. Тебя и твою миссис! Это еще не конец! Будь осторожен, приятель", - сказал Макгрегор Пуарье.

Конор Макгрегор уступил Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги. Поединок неожиданно завершился на 5-й минуте, когда ирландец оступился и сломал ногу. Он оставил октагон на носилках, а рефери зафиксировал победу американца техническим нокаутом.



Это была уже третья встреча между бойцами. В первом поединке в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором бою, который прошел в январе 2021-го, Пуарье отомстил за поражение и нокаутировал ирландца во втором раунде.

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier "in their sleep" and makes gun sign to his head:



"In your sleep you're getting it, in your sleep you're dead, you and your Mrs, it is not over" pic.twitter.com/r6nmjZAjQb - Out Of Context MMA (@oocmma) July 12, 2021

11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.

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