Об этом он сказал на Форуме безопасности в Аспене, пишет Голос Америки.

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, обученные за последние месяцы, оборудование, которое передали им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, США с самого начала говорили, что это будет тяжело.

"Вы, видимо, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - сказал Блинкен.

Он добавил, что, по его мнению, украинцы, уже освободившие половину оккупированных территорий, имеют уже все для успеха, потому что они борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

Впоследствии глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что чеченское спецподразделение "Ахмат" перебросили на Бахмутское направление: кадыровцы якобы находились в Клещиевке.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - это соразмерно площади Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км² украинских территорий.

12 июля Генштаб сообщил , что ВСУ попали по гостинице "Дюна" в Бердянске, о чем сообщалось ранее. Россияне грузовиками вывозили тела убитых военных. Украинская авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по ЗРК противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

Однако, 16 июля стало известно , что ситуация на востоке обострилась – враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине.

На Таврическом направлении за 19 июля Россия потеряла более двух рот солдат и 15 единиц военной техники. По данным Генштаба армия РФ за сутки войны в Украине потеряла 530 солдат, 6 танков и 33 БПЛА.

Президент Владимир Зеленский 21 июля заявил , что контрнаступление ВСУ продвигается медленно потому, что оно началось позже, чем планировалось. Он отметил, что, несмотря на трудности, Украина имеет прогресс.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине минимум 241 330 военных. За сутки 21 июля на пяти направлениях фронта произошло 40 боевых столкновений.



В Генштабе ВСУ сообщили , что военные РФ в Луганской области демотивированы из-за больших потерь и нехватки оружия, и отметили, что количество желающих покинуть свои подразделения и вернуться из районов ведения боевых действий в Российскую Федерацию увеличивается.

22 июля заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил , что военная инициатива на фронте перешла на сторону Вооруженных Сил Украины. Каждый день украинские военные продвигаются на определенное расстояние.