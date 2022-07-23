Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российская армия уже не может использовать Антоновский мост на 100%. ВСУ работают над его уничтожением. Будет проведено еще несколько операций нашими РСЗО - и враг уже не сможет перевозить боекомплекты. Когда ВСУ разрушат Антоновский мост - враг попадет в капкан, чем и воспользуется наше военное руководство", - подчеркнул Костенко.

Полковник СБУ добавил, что противник находится в затруднительном положении, на некоторых участках инициатива за ВСУ.

"На Херсонщине врагу нанесли серьезные удары по тылам. Большое количество складов БК было уничтожено. У врага нет артиллерийской мощи на переднем крае", - подчеркнул Костенко.