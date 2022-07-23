Когда ВСУ разрушат Антоновский мост – враг попадет в капкан, – полковник Костенко
Народный депутат полковник СБУ Роман Костенко отметил, что для пополнения боеприпасов у врага останется Каховская дамба, которая будет под прицелом HIMARS
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Российская армия уже не может использовать Антоновский мост на 100%. ВСУ работают над его уничтожением. Будет проведено еще несколько операций нашими РСЗО - и враг уже не сможет перевозить боекомплекты. Когда ВСУ разрушат Антоновский мост - враг попадет в капкан, чем и воспользуется наше военное руководство", - подчеркнул Костенко.
Полковник СБУ добавил, что противник находится в затруднительном положении, на некоторых участках инициатива за ВСУ.
"На Херсонщине врагу нанесли серьезные удары по тылам. Большое количество складов БК было уничтожено. У врага нет артиллерийской мощи на переднем крае", - подчеркнул Костенко.
- Украинская армия ударила по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне, который является стратегически важным для российских военных
- Проезд по Антоновскому мосту возможен только для легкового и пассажирского транспорта, грузовики и военная техника могут переправится через Днепр лишь дальше на 80 километров, по дамбе Каховской ГЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.54
Покупка 37.54Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 37.91Продажа 39.23
- Актуальное
- Важное