Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украина будет пытаться отрезать логистику российской группировке путем уничтожения мостов. После этого россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать. Российский генералитет уже перебрался на левый берег Днепра. И это фактор, деморализующий личный состав армии РФ. Россиянам нужно будет добиться успеха в другом месте. На Донецком направлении они будут продолжать пытаться душить украинских защитников", - заметил Лапин.

В Джанкойском районе 16 августа прогремели взрывы, а минобороны России подтвердили, что они произошли на складе с боеприпасами.

В тот же день российские СМИ сообщили, что взрывы также произошли на военном аэродроме в Гвардейском.

Взрывы на военных объектах в Крыму приведут к ухудшению материально-технического снабжения российских оккупантов на Юге Украины

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