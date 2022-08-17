Когда ВСУ отрежут логистику на Юге, россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать, – офицер ВСУ Лапин
Спецназовец, офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин считает, что Украине нужна большая победа, чтобы ускорить разрушительные политические процессы в России
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украина будет пытаться отрезать логистику российской группировке путем уничтожения мостов. После этого россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать. Российский генералитет уже перебрался на левый берег Днепра. И это фактор, деморализующий личный состав армии РФ. Россиянам нужно будет добиться успеха в другом месте. На Донецком направлении они будут продолжать пытаться душить украинских защитников", - заметил Лапин.
- В Джанкойском районе 16 августа прогремели взрывы, а минобороны России подтвердили, что они произошли на складе с боеприпасами.
- В тот же день российские СМИ сообщили, что взрывы также произошли на военном аэродроме в Гвардейском.
- Взрывы на военных объектах в Крыму приведут к ухудшению материально-технического снабжения российских оккупантов на Юге Украины
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