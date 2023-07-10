Когда ВСУ дойдут до Крыма, Путин захочет переговоров, - Зеленский
Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что российский президент Владимир Путин захочет переговоров, когда ВСУ дойдут до Крыма
Об этом он сказал в интервью ABC News.
Отмечается, что Зеленский не отрицает сообщение Washington Post, что украинские чиновники сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время недавней поездки в Киев, что цель контрнаступления состоит в том, чтобы подойти к границе с Крымом, а затем заставить Путина начать переговоры.
Отвечая на вопрос журналиста ABC News, "возможно ли это", Зеленский сказал: "Ну, это совершенно понятная, логическая риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен".
Переговоры и мирные инициативы
26 января Владимир Зеленский заявил, что может вернуться за стол переговоров с РФ только после вывода войск и признания Москвой ошибок.
Впоследствии заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил , что Москва готова начать переговоры с Украиной "на основе существующей в настоящее время реальности".
23 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил в ООН проект резолюции о принципах мира в Украине.
В феврале свой вариант "мирного плана" представил Китай. Визит их спецпредставителя в Киев и Москву не привел к особым сдвигам в направлении переговоров.
16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. 10 июня стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил , что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине.
22 июня во время визита лидера Индии в США Байден и Моди подписали совместное заявление по Украине. Во время визита Моди пообещал работать над достижением мира в Украине, так и не употребив слова "война".
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ. 28 июня спецпосланник Папы Римского посетил Москву.
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