Об этом он сказал в интервью ABC News.

Отмечается, что Зеленский не отрицает сообщение Washington Post, что украинские чиновники сказали директору ЦРУ Уильяму Бернсу во время недавней поездки в Киев, что цель контрнаступления состоит в том, чтобы подойти к границе с Крымом, а затем заставить Путина начать переговоры.

Отвечая на вопрос журналиста ABC News, "возможно ли это", Зеленский сказал: "Ну, это совершенно понятная, логическая риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалога с цивилизованным миром, в отличие от того, как это было до полномасштабного вторжения, потому что он будет ослаблен".

Переговоры и мирные инициативы

26 января Владимир Зеленский заявил, что может вернуться за стол переговоров с РФ только после вывода войск и признания Москвой ошибок.

Впоследствии заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин заявил , что Москва готова начать переговоры с Украиной "на основе существующей в настоящее время реальности".

23 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба представил в ООН проект резолюции о принципах мира в Украине.

В феврале свой вариант "мирного плана" представил Китай. Визит их спецпредставителя в Киев и Москву не привел к особым сдвигам в направлении переговоров.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. 10 июня стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил , что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине.

22 июня во время визита лидера Индии в США Байден и Моди подписали совместное заявление по Украине. Во время визита Моди пообещал работать над достижением мира в Украине, так и не употребив слова "война".

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной. В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ. 28 июня спецпосланник Папы Римского посетил Москву.