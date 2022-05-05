Когда ВСУ будут уничтожать по 2 000 россиян в день, тогда можно будет говорить о переломе в войне, - военный эксперт Рустамзаде

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.



"Когда ВСУ будут уничтожать по 2 тысячи российских военнослужащих в сутки, после этого можно будет говорить, что начался отсчет, украинская армия начала побеждать и есть возможность вытеснения противника с территории Украины", - отметил Рустамзаде.



Военный эксперт подчеркнул, что на возможности Вооруженных сил Украины влияет низкая огневая мощность.



"Сейчас суточные потери российской армии составляют 400-500 человек. Этого недостаточно для разгрома россиян и последующего контрнаступления. Однако с насыщением ВСУ западным оружием удастся достичь порога хотя бы в 2 тысячи военнослужащих Российской Федерации", - отметил Агиль Рустамзаде.

3 мая Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину оккупанты потеряли 24,2 тыс. военных, 475 артиллерийских систем и 291 БПЛА.

Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские захватчики сосредоточивают усилия на Луганском направлении.