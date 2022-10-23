В национальных республиках РФ "частичная" мобилизация вызвала заметные потрясения. Там уже говорят о сопротивлении федеральным властям и ищут возможности для сопротивления.

Если летом 2022 года в Башкортостане было сформировано два добровольческих батальона для демонстрации лояльности Москве, то осенью ситуация кардинально изменилась. Издание "Верстка" пишет о подъеме национального движения, направленного на борьбу за независимое государство Башкортостан. Лидером этого процесса стал "Башкирский национальный политический центр" (Башнацполит), его проводник Руслан Габбасов хорошо известен в национальных республиках РФ. Последователи Габбасова обратились в другие субъекты федерации с призывами бороться с путинским империализмом вооруженным путем. Заметно активизировался телеграм-канал "Комитет башкирского сопротивления", выступающий каналом коммуникации для недовольных жителей Башкортостана.

Вопрос "Когда вспыхнет Башкортостан?" не случаен, ведь 1400-километровое расстояние от Москвы позволяет местным активистам чувствовать себя немного свободнее

Летом этого года в Праге во время Форума свободных народов России мне приходилось слышать выступления представителей разных порабощенных народов РФ. Их объединяет один общий знаменатель: возмущение тем, что в Украине гибнут молодые ребята из национальных окрестностей, темпы и масштабы потерь вызывают серьезную тревогу. Есть основания полагать, что недавний расстрел таджиками других мобилизованных русских военных на полигоне под Белгородом может повториться и в других учебных центрах. Путинский режим продолжает действовать методом плеть без пряника, объявив сокрушительную для народов России мобилизацию, не намереваясь уважать права мусульман и малых народов собственного государства.

Вопрос "Когда вспыхнет Башкортостан?" не случаен, ведь 1400-километровое расстояние от Москвы позволяет местным активистам чувствовать себя немного свободнее. Кризисные явления в российской экономике, вызванные агрессией против Украины, станут заметнее уже зимой, поэтому меры по возможному закрытию границы РФ могут лишь усилить радикальные течения в России. Температура по палате под названием "Россия" постепенно выходит на траекторию кипения.

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Об авторе. Евгений Магда, политолог

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