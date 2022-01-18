"Когда враг у ворот": Рада "отдыхает" дольше всего за последние 10 лет, - представитель Комитета избирателей

Такое мнение она высказала в программе Комментарий с Анжеликой Сизоненко на Еспресо.TV.

“Как мы помним, еще в июле 2021 года, когда принималось первое постановление по графику заседаний Верховной Рады Украины, уже после 16 января начинались пленарные заседания. Однако в декабре прошлого года ВР внесла коррективы и пленарные заседания были перенесены на 25 января. Ни одна из Верховных Рад за последние 10 лет не позволяла себе так долго отдыхать. Больше всего смущает, что это происходит в крайне критической ситуации в стране, когда враг у ворот, на границах с Украиной, когда наши международные партнеры постоянно подчеркивают, что количество войск страны-агрессора постоянно увеличивается”, – отметила Линник.

Она добавила, что недопустимо для парламентариев столько отдыхать в такие времена.

“И внутренние проблемы у нас тоже есть, поскольку продолжается энергетический кризис. А самое удивительное, что парламент принял половинчатое решение, то есть в первом чтении принял закон об уплате заработной платы шахтерам. А мы знаем, что у нас проблема в том числе в угольной отрасли и с углем на наших теплоэлектростанциях. И здесь мы видим, что второе чтение перенесли на время после 25 января”, – отметила Линник.





Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2021 по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

25 декабря Министерство энергетики выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн грн.

28 декабря Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн грн на выплату зарплат шахтерам.

29 и 30 декабря 800 млн грн. было перечислено государственным угледобывающим предприятиям на выплату зарплат.