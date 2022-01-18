"Когда враг у ворот": Рада "отдыхает" дольше всего за последние 10 лет, - представитель Комитета избирателей
Заместитель директора Комитета избирателей Украины Наталья Лынник считает, что недопустимо так долго отдыхать народным депутатам на фоне возможного вторжения РФ
Такое мнение она высказала в программе Комментарий с Анжеликой Сизоненко на Еспресо.TV.
“Как мы помним, еще в июле 2021 года, когда принималось первое постановление по графику заседаний Верховной Рады Украины, уже после 16 января начинались пленарные заседания. Однако в декабре прошлого года ВР внесла коррективы и пленарные заседания были перенесены на 25 января. Ни одна из Верховных Рад за последние 10 лет не позволяла себе так долго отдыхать. Больше всего смущает, что это происходит в крайне критической ситуации в стране, когда враг у ворот, на границах с Украиной, когда наши международные партнеры постоянно подчеркивают, что количество войск страны-агрессора постоянно увеличивается”, – отметила Линник.
Она добавила, что недопустимо для парламентариев столько отдыхать в такие времена.
“И внутренние проблемы у нас тоже есть, поскольку продолжается энергетический кризис. А самое удивительное, что парламент принял половинчатое решение, то есть в первом чтении принял закон об уплате заработной платы шахтерам. А мы знаем, что у нас проблема в том числе в угольной отрасли и с углем на наших теплоэлектростанциях. И здесь мы видим, что второе чтение перенесли на время после 25 января”, – отметила Линник.
- Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в госбюджет-2021 по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.
- 25 декабря Министерство энергетики выделило на выплату зарплат шахтерам 92 млн грн.
- 28 декабря Кабинет министров выделил из резервного фонда государственного бюджета 300 млн грн на выплату зарплат шахтерам.
- 29 и 30 декабря 800 млн грн. было перечислено государственным угледобывающим предприятиям на выплату зарплат.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.54
- Актуальное
- Важное