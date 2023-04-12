Когда военные медики едут за ранеными – они становятся для россиян целью номер один, – руководитель ОО "Военные медики Украины"
Российские войска всегда пытаются уничтожить скорые, на которых едут наши военные медики, чтобы эвакуировать раненых бойцов
Об этом в эфире Еспресо заявил председатель правления ОО "Военные медики Украины" Андрей Кривцов.
"Когда военные медики выезжают за ранеными, когда едет забирающая машина - она становится целью номер один. Имеем такую информацию, общаемся с ними. Начинается, как говорят россияне, "сафари". Россияне пытаются уничтожить скорую, на которой едут наши военные медики. А они пытаются спасти как можно больше людей. Для каждого военного медика, которых не так много, это сотни жизней, которые они извлекли, вернули, вырвали из лап смерти", - сказал он.
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