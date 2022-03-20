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Главная война с Россией Когда видишь, как российский солдат расстреливает детей, а пилот бросает бомбы на спальные районы городов, думаешь: откуда такие взялись, - Княжицкий

Когда видишь, как российский солдат расстреливает детей, а пилот бросает бомбы на спальные районы городов, думаешь: откуда такие взялись, - Княжицкий

20 мартa, 2022 воскресенье
06:50
война с Россией

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий считает, что наибольшим успехом украинцев было то, что нам удалось прозреть, вырваться целой страной к демократии из мира лжи и насилия

Об этом Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.

"Когда смотришь эти ролики о безумных россиянах, которые верят, что в Украине воспитывают птиц, которые в Россию носят микробы, то думаешь: почему мы не такие? Что нас отличает?"
Когда видишь, как солдат российский расстреливает детей, а пилот бросает бомбы на спальные районы городов, думаешь: откуда такие взялись?

А они всегда были. Еще перед войной мой канадский друг, украинец диаспоры удивлялся. "Я не понимаю, - говорил он, почему украинцы не боятся. Семьи пострадавших от Советов видимо генетически понимают, что придет страшная орда. А те, кто при них жил просто не чувствуют".
Наибольшим успехом украинцев было то, что нам удалось прозреть, вырваться целой страной к демократии из мира лжи и насилия.

Были люди, тогдашние диссиденты, ставшие учителями народа.

Были и есть люди, которые изо всех сил тянули нас обратно в этот советский ад", - написал Николай Княжицкий.

Нардеп также объяснил, как понять россиянина: "Как понять россиянина? Очень просто. Когда СССР оккупировал Афганистан. И мы были частью тех оккупантов. Помните памятники воинам-афганцам? Так вот, они ничем не отличались от нынешних орков. И украинцы тоже... Все молчали.
Лишь интернированный академик Сахаров в 1980 году написал Брежневу письмо, в котором отметил, что чувствует и свою ответственность за ту войну. Там в частности отметил: "Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов..." ( язык оригинала).
Сейчас мы видим своими глазами то, что происходило в Афганистане. Только масштабы и оружие страшнее.
Мы видим своими глазами то же, что происходило и происходит в Сирии.
Мы видим своими глазами, что происходило у нас во время всех российских оккупаций, во время Голодомора и оккупации Галиции.
Мы хотим поддержания мира и это справедливо".

Николай Княжицкий также высказался, где была ошибка Украины.

"Но осудили ли мы прежнюю афганскую войну? Требовали ли наказать Асада?"
Нет!!! Мы торговали с орками, "боролись с никому ненужной украинизацией", ездили на альфа джазы, которые сами же организовывали продаваясь за российские деньги.
Вот все и есть цена.
Есть "хорошие россияне, которые не при чем?"
Не вижу. Чего хочет Путин? Признание Донетчины, Луганщины и Крыма российскими, Слабой Украины без армии и НАТО, снова уничтожение украинского языка и наказание тех, кто строил Украину после 2014 года и поныне.
Где тот "хороший россиянин", кто сказал, что оккупированные территории украинского востока и Крым нужно немедленно деоккупировать и вернуть под контроль Украины, поддержать украинский язык и поблагодарить участников Революции Достоинства.
Где хоть один?
А где наши сограждане, которые вчера стояли на пророссийских позициях?
Должны ли мы вспоминать прошлое, когда нужно объединиться? Нет. Давайте забудем. Но только до той минуты, пока кому-то снова не захочется за деньги крутнуть где-то этот ужасный "российский шансон", - завершил свое сообщение народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

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Николай Княжицкий
Княжицкий
русская агрессия
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