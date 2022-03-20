Когда видишь, как российский солдат расстреливает детей, а пилот бросает бомбы на спальные районы городов, думаешь: откуда такие взялись, - Княжицкий

Об этом Николай Княжицкий написал на своей странице в Facebook.



"Когда смотришь эти ролики о безумных россиянах, которые верят, что в Украине воспитывают птиц, которые в Россию носят микробы, то думаешь: почему мы не такие? Что нас отличает?"

Когда видишь, как солдат российский расстреливает детей, а пилот бросает бомбы на спальные районы городов, думаешь: откуда такие взялись?



А они всегда были. Еще перед войной мой канадский друг, украинец диаспоры удивлялся. "Я не понимаю, - говорил он, почему украинцы не боятся. Семьи пострадавших от Советов видимо генетически понимают, что придет страшная орда. А те, кто при них жил просто не чувствуют".

Наибольшим успехом украинцев было то, что нам удалось прозреть, вырваться целой страной к демократии из мира лжи и насилия.



Были люди, тогдашние диссиденты, ставшие учителями народа.



Были и есть люди, которые изо всех сил тянули нас обратно в этот советский ад", - написал Николай Княжицкий.



Нардеп также объяснил, как понять россиянина: "Как понять россиянина? Очень просто. Когда СССР оккупировал Афганистан. И мы были частью тех оккупантов. Помните памятники воинам-афганцам? Так вот, они ничем не отличались от нынешних орков. И украинцы тоже... Все молчали.

Лишь интернированный академик Сахаров в 1980 году написал Брежневу письмо, в котором отметил, что чувствует и свою ответственность за ту войну. Там в частности отметил: "Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов..." ( язык оригинала).

Сейчас мы видим своими глазами то, что происходило в Афганистане. Только масштабы и оружие страшнее.

Мы видим своими глазами то же, что происходило и происходит в Сирии.

Мы видим своими глазами, что происходило у нас во время всех российских оккупаций, во время Голодомора и оккупации Галиции.

Мы хотим поддержания мира и это справедливо".



Николай Княжицкий также высказался, где была ошибка Украины.



"Но осудили ли мы прежнюю афганскую войну? Требовали ли наказать Асада?"

Нет!!! Мы торговали с орками, "боролись с никому ненужной украинизацией", ездили на альфа джазы, которые сами же организовывали продаваясь за российские деньги.

Вот все и есть цена.

Есть "хорошие россияне, которые не при чем?"

Не вижу. Чего хочет Путин? Признание Донетчины, Луганщины и Крыма российскими, Слабой Украины без армии и НАТО, снова уничтожение украинского языка и наказание тех, кто строил Украину после 2014 года и поныне.

Где тот "хороший россиянин", кто сказал, что оккупированные территории украинского востока и Крым нужно немедленно деоккупировать и вернуть под контроль Украины, поддержать украинский язык и поблагодарить участников Революции Достоинства.

Где хоть один?

А где наши сограждане, которые вчера стояли на пророссийских позициях?

Должны ли мы вспоминать прошлое, когда нужно объединиться? Нет. Давайте забудем. Но только до той минуты, пока кому-то снова не захочется за деньги крутнуть где-то этот ужасный "российский шансон", - завершил свое сообщение народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

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