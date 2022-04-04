"Когда вам говорят о денацификации - вспоминайте это видео": мэр Николаева показал поврежденное обстрелом отделение больницы

Об этом городской голова сообщил в своем твиттере.



По предварительным данным, под российскими обстрелами за прошедшие сутки оказалась Николаевская больница. В частности, пострадало гинекологическое отделение.

По словам Сенкевича, ни врачи, ни пациенты не пострадали.

Напомним, что количество жертв в результате вражеских обстрелов здания Николаевской ОГА возросло до 36 человек Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb