"Когда вам говорят о денацификации - вспоминайте это видео": мэр Николаева показал поврежденное обстрелом отделение больницы
Мэр Николаева Александр Сенкевич показал поврежденное вражеским обстрелом отделение городской больницы
Об этом городской голова сообщил в своем твиттере.
По предварительным данным, под российскими обстрелами за прошедшие сутки оказалась Николаевская больница. В частности, пострадало гинекологическое отделение.
По словам Сенкевича, ни врачи, ни пациенты не пострадали.
- Напомним, что количество жертв в результате вражеских обстрелов здания Николаевской ОГА возросло до 36 человек
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