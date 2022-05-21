Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Недавно в США был принят пакет помощи в сумме 40 млрд долларов для Украины, значительная доля, безусловно, на нужды войска, но 9 млрд будут направлены на нужды экономики. Об этом так же говорит ЕС – 9 млрд евро будут направлены для экономики Украины", – подчеркнул Ус.



Также эксперт добавил, что пока что колебания курса валют будут, однако именно финансовая помощь от международных партнеров стабилизирует ситуацию с этим.



"Как только финансовая помощь от международных партнеров зайдет в Украину, курс стабилизируется… Не уверен, что отметка будет меньше 30 грн за 1 доллар, однако точно это не будет ни 40 грн, ни 35 грн за доллар. Это вопрос недель", – сказал он.

Украина с 21 мая отменяет ограничение курса валют и уменьшает лимит снятия за границей денег с гривневых счетов

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