Переводить часы необходимо для экономии электроэнергии, а также выравнивания деятельности человеческого организма в холодный период года, что сопровождается сокращенной продолжительностью светлой части дня.

В постановлении Кабинета Министров от 13 мая 1996 года №509 отмечается непосредственно европейскость существования зимнего времени.

"С учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы", - можно прочесть в начале документа за подписью тогдашнего премьера Евгения Марчука.

Соответственно, постановлялось "ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад" .

То есть, ровно в 04:00 воскресенья, 29 октября 2023, стрелки часов следует перевести на один час назад и установить время 03:00. Время на интернет-устройстве синхронизируется автоматически.

Таким образом украинцы получат более "светлое" утро и "темнее" вечер.

Где переходят на зимнее время, а где не переходят

Переход на зимнее время действует в странах ЕС, а на постсоветском пространстве (кроме стран Балтии) – в Украине и Молдове. Этого правила также соблюдают Британия, Ирландия, США, почти вся Канада, а также Израиль, Египет, Куба и Гаити.

В сентябре 2011 года, при президентстве Виктора Януковича, была предпринята попытка отказаться от перевода часов на один час назад в последнее воскресенье октября. Это унифицировало бы часовые пояса Киева и Москвы не только в летний, но и во время зимнего периода, поскольку россияне на зимнее время не переходят. Однако из-за острой реакции на западе страны, где потребность в более длительной продолжительности светлой части дня, учитывая географические обстоятельства, ощущается сильнее, от такой инициативы отказались.

8 февраля 2011 года перевод часов для россиян отменил в то время руководитель страны-агрессора Дмитрий Медведев.