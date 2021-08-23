Когда в Украине может быть пик заболеваемости коронавирусом: прогноз от МЗ

Об этом передает РБК-Украина.

Ляшко отметил, что если посмотреть прошлогоднюю динамику заболеваемости коронавирусом, то можно отметить, что наибольший рост количества случаев инфекции приходится именно на зимний период.

"Поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний для Украины более характерен рост середина октября-ноября и начало декабря, то вторая волна - это февраль и март", - подчеркнул он.

По его словам, динамика роста случаев коронавируса в Украине и Евросоюзе отличается. В качестве примера Ляшко привел Нидерланды, где в течение нескольких дней количество больных выросло с нескольких сотен до 10 000 в день. Такая тенденция продержалась около трех недель и затем пошла на убыль.

Напомним, 22 августа в Украине зафиксировали 610 случаев COVID-19 , более 400 человек попали в больницы.

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