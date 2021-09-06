Когда в Украине могут ввести локдаун: комментарий МЗ
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что вскоре Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина. Однако локдаун могут ввести в ноябре
Об этом он заявил в эфире 1+1.
"В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов", - отметил Кузин.
По его словам, еще нет конкретной даты и количества случаев коронавируса, при которых в Украине введут усиленный карантин. Он отметил, что избежать локдауна не удастся.
"По моему убеждению, нет. Но если мы будем говорить о "красном" уровне опасности, то он будет не раньше ноября", - подчеркнул Кузин.
- Напомним, за сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаях COVID-19 (из них детей - 62).
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