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OPINION

Когда в Украине должны пройти очередные парламентские и президентские выборы?

Игорь Попов
24 мая, 2023 среда
12:08
Мнение

Согласно законодательству Украины, очередные парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года, а очередные президентские – 31 марта 2024 года. Но в условиях военного положения выборы не проводятся, а дата будет зависеть в первую очередь со дня окончания боевых действий

В дискуссиях по определению даты проведения выборов создается впечатление, что эту дату у нас определяют либо произвольно-политически, либо по итогам дискуссии в Facebook. На самом деле есть достаточно однозначные правовые нормы. Очередные парламентские выборы должны состояться 29 октября 2023 года, а очередные президентские – 31 марта 2024 года.

В период действия правового режима военного положения выборы не проводятся. Но по истечении этого периода или отмены его действия нужно проводить выборы, которые были отложены. В течение месяца ЦИК принимает решение и объявляет их дату. Последняя норма содержится в действующем Избирательном Кодексе, но соответствует правовой логике и международным рамочным документам. Тини Коксу эти документы также можно перечитать.

В период действия правового режима военного положения выборы не проводятся. Но по истечении этого периода или отмены его действия нужно проводить выборы, которые были отложены. В течение месяца ЦИК принимает решение и объявляет их дату. Последняя норма содержится в действующем Избирательном Кодексе, но соответствует правовой логике и международным рамочным документам. Тини Коксу эти документы также можно перечитать

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Итак, после войны проводить выборы нужно, поскольку это будет оценкой поведения политиков во время войны и мандатом на реализацию проектов восстановления страны.

А вот подготовка законодательства, нормативной базы, бюджетных росписей – это параллельный процесс, и он займет минимум 3-4 месяца, чтобы был качественный результат. Действующий Избирательный кодекс в ряде моментов не отвечает ситуации и потребностям, поэтому его нужно изменить. Но эти изменения должны быть прозрачными и консенсусными – по избирательной системе, голосованию беженцев за границей, финансированию кампании или ограничению избирательных прав для отдельных категорий. Дискуссию пора выводить из уровня экспертных групп на публичность и на внесение законопроекта.

А дата будет зависеть исключительно от окончания боевых действий и обеспечения безопасности.

Это в Великобритании дату выборов определяют произвольным решением премьера и короля. Хотя почти всегда это приходится на начало мая в последний год полномочий Палаты представителей.

Специально для Эспрессо

Об авторе. Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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