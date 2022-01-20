Когда в каждый город РФ будут приходить гробы с погибшими в Украине военными встанет вопрос о целесообразности такой войны, - экснардеп Береза о возможном вторжении

Об этом он заявил в программе "Итоги" на Еспрессо.TV.



"Я не буду удивлен, что нам будут рассказывать о том, что какие-то боевые буряты снова скопились на Донбассе в военторге и пошли на нас воевать. Вопрос в том, что мир не готов закрывать глаза на это. Я очень рассчитываю, что в Кремле это понимают. Да, они могут рассчитываться не в долларах, но будут другие мощные удары по России и ее экономике", - сказал экснардеп.



По его мнению, в случае наступления Путин не сможет контролировать всю Украину.



"Они не смогли контролировать Чечню, которая меньше, чем Черниговская область. А вот партизанское

сопротивление будет очень мощное. И тогда. когда в каждый город России будут приходить гробы с погибшими в Украине военными, там будут спрашивать, нужна ли такая война им. В случае нападения на Украину скорее всего найдутся добровольцы, а так представители ССО, которые смогут перенести войну на территорию врага", - добавил Береза.



Он считает, что Путин хочет провести блицкриг, а его не будет.



"Будет много крови, это не нужно ему. Более того, то, что мы сейчас видим – они ищут, как выйти из этой истории без потери лица перед своими избирателями. Если они не найдут, может быть эскалация. Надо понимать, что в Украине есть военная мощь, которая называется "военные". Это люди, закаленные в войне с 2014 года. Они умеют противостоять русским войскам, знают, как их уничтожать. Они учились этому и очень успешно побеждают россиян в боях. Я уверен, что наша армия сможет защищать Украину. Не все так легко для России, и они это понимают. Но они пока найти выход из ловушки, в которую загнали себя сами", - подытожил экснардеп.

Как сообщала украинская разведка, Командование ВС РФ на территории ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск и проводит собрание командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.

Российская Федерация почти завершила взимание к границе с Украиной войск, там сейчас более 127 тыс. российских военных.