Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Евгений Магда отметил, что Лукашенко увеличивает температуру и полностью уже показал, что давно признал участие Беларуси в специальной военной операции, как называют войну в России.



"Если он давно определил, то это влечет в будущем чистосердечное признание. Я думаю, что будет создан международный трибунал для изучения преступлений России, а также соучастия Лукашенко. У всех, кто владеет ситуацией о событиях в украинско-российской войне, не будет сомнения, что Лукашенко является соучастником военных преступлений на Киевщине, Житомирщине. Потому что это те регионы, в которые зашли российские войска с территории Беларуси. И это очевидный факт", - подчеркнул Магда.



Политолог напомнил, что Лукашенко, например, заявил о общем прошлом белорусов и литовцев в Великом княжестве Литовском, как в первом белорусском государстве. Ранее подобное говорили сторонники национал-демократических сил, а раз это сказал Лукашенко, то неслучайным, а возможным элементом его будущих претензий к Литве. Ведь это тоже союзническое обязательство угрожать Литве, которая уже две недели ограничивает перевозку российских товаров в Калининградскую область.



"Напомню, что Лукашенко выпросил для себя дивизион " искандеров ", которые сейчас уже находятся на территории Беларуси. Более того, из них обстреливали территорию Украины. И как только за пультами этих оперативно-тактических ракетных комплексов окажутся белорусские военнослужащие, я не дам и ломаного гроша, что они не получат приказа ударить либо по Украине, либо по Литве. Нет, это не будет ядерное оружие. Россия не рискнет поднять настолько ставки, потому что это уже формат глобальной войны.Но то, что белорусские войска в случае их наземного вторжения в Украине будут напоминать "штрафников" или действия на Донбассе тех, кого там "мобилизовали" и они идут в первых рядах атакующих на украинские позиции, не сомневайтесь, что будет именно так", - отметил Евгений Магда.



Магда отметил, что сугубо с политической точки зрения нет гарантии сохранения режима Лукашенко, когда в Беларусь начнут приходить похоронки.



"Территория Беларуси по сравнению с Россией гораздо меньше, там есть не только преследование оппозиции и достаточно жесткий полицейский режим, но и есть сеть внутреннего сопротивления. Если, не дай Бог, придет 10 или 100 похоронок, что зависит от масштаба вторжения и интенсивности боевых действий", и Лукашенко думает, что он так же легко сможет управлять, так у меня есть другие взгляды на эту ситуацию", - отметил политолог.

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