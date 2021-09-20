Когда украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить COVID-сертификаты: разъяснение Минцифры

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации, передает РБК-Украина.

"Для тех, кто переболел, COVID-сертификат будет доступен с октября. Именно в активной разработке. Не будет различий в цвете, так речь не о вакцине и прививках. У тех, кто переболел, будут антитела от болезни. То есть это те, кто не вакцинировались еще, но переболели уже ", - отметили в министерстве.

Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb