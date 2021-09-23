Когда украинцам ожидать окончания карантина: заявление МОЗ

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в ходе V Международного форума "Креативная Украина 2021", передает РБК-Украина .

"Вакцинируют к Новому году - на весну сможем спокойно жить без карантина", - ответил министр на вопрос, когда может закончиться карантин в Украине.

Он отметил, что даже вакцинированные пока должны носить маски, поскольку многие люди не вакцинированы, а человек, получивший прививку, может переносить возбудителя.

Напомним, с четверга, 23 сентября, на всей территории Украины установлено "желтый" уровень эпидемической опасности .

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