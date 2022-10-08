Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Заявка Украины о вступлении в НАТО - очень правильный и важный шаг Зеленского и уже половина членов НАТО высказались за. Половина, потому что я считаю так: Ермак назвал 11 стран, также еще прибавляются и в ближайшие дни будут объявлены Болгария и Словения. Кроме того, я считаю, что в первый же день Финляндия и Швеция, когда станут членами НАТО, поддержат эту заявку, соответственно, вместе будет 15 из 30 стран Альянса. Что показательно, что все эти страны, кроме Канады, имеют границу с Россией. А задача блока НАТО – защищать НАТО, и в первую очередь эти 15 стран от нападения России", - прокомментировал политолог.



Андрей Пионтковский убежден, что во время визита Лиз Трасс в ближайшие дни будет объявлено, что Великобритания также поддерживает эту акцию.



"И чрезвычайно важную мысль подчеркнул Зеленский в своем обращении: "Мы де-факто уже являемся членами НАТО". Полностью изменен модус отношений Украины с НАТО. Это не какой-то там кандидат, который еще должен дотянуться до каких-то критериев, а это страна, которая сейчас единственная выполняет функцию НАТО, потому что она сражается с Россией, ради защиты от русских орд и был создан блок НАТО.



Вам нужно прежде всего вооружение в больших масштабах без ограничений и в этом смысле вы уже члены НАТО. Я убежден, что формально "шашечки" вы получите после освобождения Херсона, будет ускорена капитуляция России. Когда вы выйдете на границы 1991 года, конечно, вас примут в НАТО как гарантию безопасности Украины от предстоящей агрессии России. И это заявление Зеленского – очень важный шаг в этом направлении", - подчеркнул Пионтковский.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

4 октября посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что заявка Украины на вступление в НАТО формализовала вопросы и перевела обсуждение на уровень министров обороны Альянса, это произойдет, вероятно, 12-13 октября.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже получил официальную заявку от Украины на членство, далее ее будут рассматривать все страны-члены.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb