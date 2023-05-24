Об этом в эфире Еспресо заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

"Когда ВСУ осуществят успешное контрнаступление, тогда белорусские добровольцы из Украины могут сыграть очень важную роль в освобождении Беларуси. Сейчас несколько сотен человек воюют в полку Калиновского, а в общей сложности более тысячи белорусских добровольцев воюют на стороне Украины. Несколько даже ходили на территорию Белгородской области. ", – отметил он.

Вячорка добавил, что это вдохновляет белорусов на борьбу и очень пугает Лукашенко.

"Я думаю, что у него есть постоянные кошмары в отношении полка Калиновского, белорусских партизан. Последние также продолжают акции. Лукашенко постоянно увеличивает репрессии, ищет нелояльных среди чиновников, проводит демонстративные аресты, чтобы даже внутри системы не выросла сильная оппозиция к нему. Когда откроется окно возможностей, Россия будет отступать - весь этот карточный домик Лукашенко начнет очень быстро рассыпаться. Тогда каждая группа - и партизаны, и добровольцы, и Объединенный кабинет Светланы Тихановской - сыграет свою важную роль", - подытожил оппозиционер.