Когда Украина проведет контрнаступление, белорусские добровольцы могут сыграть важную роль в освобождении Беларуси, - советник Тихановской
Когда откроется окно возможностей, Россия будет отступать – карточный домик самопровозглашенного президента Беларуси Александр Лукашенко начнет рассыпаться
Об этом в эфире Еспресо заявил белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.
"Когда ВСУ осуществят успешное контрнаступление, тогда белорусские добровольцы из Украины могут сыграть очень важную роль в освобождении Беларуси. Сейчас несколько сотен человек воюют в полку Калиновского, а в общей сложности более тысячи белорусских добровольцев воюют на стороне Украины. Несколько даже ходили на территорию Белгородской области. ", – отметил он.
Вячорка добавил, что это вдохновляет белорусов на борьбу и очень пугает Лукашенко.
"Я думаю, что у него есть постоянные кошмары в отношении полка Калиновского, белорусских партизан. Последние также продолжают акции. Лукашенко постоянно увеличивает репрессии, ищет нелояльных среди чиновников, проводит демонстративные аресты, чтобы даже внутри системы не выросла сильная оппозиция к нему. Когда откроется окно возможностей, Россия будет отступать - весь этот карточный домик Лукашенко начнет очень быстро рассыпаться. Тогда каждая группа - и партизаны, и добровольцы, и Объединенный кабинет Светланы Тихановской - сыграет свою важную роль", - подытожил оппозиционер.
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