Давление на РФ в Белгородской области

Начну с более актуальной темы рейда подразделений легиона "Свобода России" и Российского добровольческого корпуса.

Этот рейд продолжается на территории Белгородской области России и фактически и информационно, потому что подтвержденной информации мало. Перед эфиром было сообщение, что российские добровольцы контролируют линию до 40 километров вдоль границы от Грайворона до населенного пункта Щетиновка. Также они сообщили, что сегодня демилитаризовали мотострелковую армию Российской Федерации и несколько единиц бронетехники.

Министерство обороны РФ, конечно, уже отчиталось о полном разгроме Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", поскольку они уничтожили 70 человек, 4 боевых бронированных машин и 5 пикапов и никакого подтверждения. Примечательно, что военные России стянули в область около 3 тыс. бойцов мотострелковых войск, а также спецназовцев подразделений Альфа и Вымпел, подчиненных ФСБ. Этих спецназовцев перекинули самолетами в ночь с 22 на 23 мая, но так и оставили на аэродроме, в боевые действия те не пошли. В самой Белгородской области был отменен режим контртеррористической операции.

На фоне этого, в легионе "Свобода России" официально подчеркнули, что очередной миф РФ о собственной мощи распался, а резервов у путинского режима нет и Россия совершенно не защищена. Кроме того, в Белгородской области паника и параллельно с эвакуацией происходит стихийный побег.

Были интересны комментарии со стороны военных из других стран. Бывший начальник генерального штаба армии Британии Ричард Даннатт сказал, что боевые действия в Белгородской области, по его мнению, в пользу наступления, которое Украина планирует против оккупационных войск и мол, не столь важно, кто устроил эти атаки – украинские диверсанты или российские партизаны.

Украина, конечно, не признает причастности к происшествию в Белгородской области, потому что говорит, что их проводят сознательные российские граждане.

С военной точки зрения, атаки на российское приграничье имеют, по-моему, ограниченный смысл, но они несут мощный информационный эффект. Такая акция оказывает незаурядное психологическое и информационное давление – как на российское руководство и население, так и подогревающее внутренний конфликт и разногласия в России, что крайне важно.

Что касается военных последствий, то, осознавая незащищенность прифронтовых областей, Россия может перебросить туда войска для усиления своей границы. А с резервами у РФ проблема. Они нужны врагу на других участках фронта, включая Бахмут, который остается самой горячей точкой украино-российского противостояния.

Кстати, по поводу Бахмута. Враг уже объявил 21 мая, что полностью контролирует населённый пункт. Но из самых парадоксальных свидетельств этой победы есть то, что Пригожин уже начал раздавать своим бойцам награды. Это такие медальки участнику битвы за Бахмут. На них написано: "Мясорубка Бахмута". То есть они со всей серьезностью сделали такие медали и раздают за те потери, которые понесла РФ, пытаясь 10 месяцев оккупировать населенный пункт площадью 36 квадратных километров и понесла потери от 70 до 100 тыс. воинов разного сорта.

Боевые действия в Бахмуте

Процесс уничтожения врага в Бахмуте продолжается, потому что сейчас наши военные действуют вблизи "Литака", это один из районов Бахмута и на флангах.

На карте украинского ресурса Deep state, который работает на основе геолокации материалов из открытых источников, по состоянию на вечер 23 мая, несколько зданий и место вблизи "Литачка", где был расположен памятник истребителю МиГ-17, до сих пор обозначен как "спорные территории", то есть боевые действия на этом участке продолжаются.

На флангах Вооруженные силы пытаются вытеснить врага с господствующих высот вблизи Клищиевки и Берховки.

Сейчас погода ухудшилась, начались дожди, но это не удержало продвижение наших войск. По моим данным, как раз в районе Клищиевки происходит медленное продвижение наших подразделений: пользуясь артиллерией и пехотными подразделениями, украинцы и дальше вытесняют россиян с участков. Последние – крайне важны для дальнейшей деоккупации Бахмута. Для этого используется артиллерия с нашей стороны и вражеской.

Смена тактики врага

Командир подразделения артиллерийской разведки ВСУ Артем Романюков рассказал мне об уменьшении интенсивности огня противника. Такие действия связаны с переходом от атаки к обороне РФ. Вместе с этим в игру вступили дроны-камикадзе, спомощью которых Россия продолжает попытки уничтожить украинскую артиллерию. Поэтому основные усилия сосредоточены на защите артсистем и техники. Также украинские военные нуждаются в защите от дронов-камикадзе "Ланцет". Для этого требуются малые системы ПВО.

Романюков считает, что российская армия пытается постепенно перейти от "Орланов" к более современным ZALA и SuperCam. Они несколько меньше и являются более сложной целью для ПВО ВСУ, ведь имеют меньший световой след.

Романюков уверен, что для эффективной работы украинской артиллерии необходимо наращивать количество беспилотников, в частности, для разведки и корректировки огня. Это должны быть соответствующей категории дроны с хорошей камерой и высокой дальностью. К примеру SHARK будет хорошим ответом на российский SuperCam.

Дальше идем к другой теме. К самолетам.

Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета считает, что враг стремится уменьшить ощутимость своих потерь, ведь много старых самолетов и отставных пилотов, а новых пилотов мало, для этого еще и необходимы деньги и время на обучение. Если РФ создаст смешанные авиационные подразделения из новых и старых самолетов, первые благодаря комплексам радиоэлектронной борьбы помогут вторым прорывать противовоздушную оборону Украины. В то же время, если старые самолеты собьют, то это не будет большой потерей для противника, добавил специалист. Относительно вертолетов в РФ молчат.

Считается, что внутри воздушных подразделений армии врага идут забастовки, ведь российские самолеты практически не залетают на украинскую территорию. Управляемые ракеты запускают издалека, что является достаточно дорогим и ограниченным удовольствием.

Достоинства F-16

Мы всю неделю говорим, что Украине вот-вот передадут истребители F-16, про начинающиеся учения. Возникает вопрос, какие преимущества дает новое вооружение для наших воздушных сил.

Романенко говорит, что Украина сможет получить только F-16 по отношению к старым сериям, которые прошли процедуру улучшения боевых характеристик. Благодаря этим самолетам увеличится боевая эффективность страны и возможность бороться с врагом на равных. Это обеспечит и гибкость нашей противовоздушной обороны, РФ не сможет обстреливать территорию из Черного моря "калибрами". В таком случае Украина убережет критические запасы зенитных ракет.

По его мнению, если партнеры предоставят ракеты Harpoon и JASSM, наши войска смогут перекрыть весь временно оккупированный полуостров Крым и Керченский мост.

Научный сотрудник НАУ добавил, что примерно за 6-7 месяцев наша страна получит пилотов третьего класса, способных вести воздушные бои во время простых погодных условий.