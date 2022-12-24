Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Я думаю, когда начнется большой торг, то торговать будет не Лукашенко, а торговаться будут Лукашенком и Беларусью. И для Путина очень важно сейчас иметь максимально большой и широкий контингент по всей Беларуси, а также своих агентов в каждой институции. Это для того, чтобы потом, когда Украина начнет побеждать, Путину нужно будет договариваться о мире, то он захочет оставить себе Беларусь. И тогда наступит важный момент, что не только Запад должен твердо стать за независимость Беларуси, но и сама Беларусь и белорусское общество тоже должны сказать свое слово, чтобы не было торговли Беларусью и ее суверенитетом, чтобы она не стала утешительным призом для Путина", - подчеркнул белорусский общественный деятель.



Франак Вячорка отметил, что Путин может принять какие-то условия для отвода своих войскиз Украины и оставить себе Беларусь, поэтому весь мир и Беларусь должны занять твердую позицию.

22 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с военными и силовым блоком

23 декабря Генштаб ВСУ в сооружении отметил, что в Беларуси военкомисариаты проверяют приписной состав .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb