Когда Украина начнет побеждать, России придется договариваться о мире и Путин захочет Беларусь как утешительный приз, - белорусский общественный деятель Вячорка
Франак Вячорка, белорусский общественный деятель, советник Светланы Тихановской, отметил, что не только Запад должен твердо стать за независимость Беларуси, но и сама Беларусь и белорусское общество тоже должны сказать свое слово
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Я думаю, когда начнется большой торг, то торговать будет не Лукашенко, а торговаться будут Лукашенком и Беларусью. И для Путина очень важно сейчас иметь максимально большой и широкий контингент по всей Беларуси, а также своих агентов в каждой институции. Это для того, чтобы потом, когда Украина начнет побеждать, Путину нужно будет договариваться о мире, то он захочет оставить себе Беларусь. И тогда наступит важный момент, что не только Запад должен твердо стать за независимость Беларуси, но и сама Беларусь и белорусское общество тоже должны сказать свое слово, чтобы не было торговли Беларусью и ее суверенитетом, чтобы она не стала утешительным призом для Путина", - подчеркнул белорусский общественный деятель.
Франак Вячорка отметил, что Путин может принять какие-то условия для отвода своих войскиз Украины и оставить себе Беларусь, поэтому весь мир и Беларусь должны занять твердую позицию.
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