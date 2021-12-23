Когда уехал из Донецка, у меня осталось два чемодана, жена и дочь, - экс-капитан сборной Украины по футболу вспоминает начало войны

Об этом Вячеслав Шевчук рассказал YouTube-каналу "Прямая красная".



По словам Шевчука, в Донецке у него осталось все.



"У меня в Донецке осталось все. После того как я уехал из Донецка, у меня осталось два чемодана, жена и дочь. Они были в Греции и ждали сигнала, куда едем. Уже осень наступала, у нас только летняя одежда. Знаете, очень тяжело было, когда мы приехали в Киев. Очень много конфликтных ситуаций, когда видели, что донецкие номера. Этот период мне очень тяжело вспоминать, потому что появились такие ребята: мы украинцы - что вы здесь? Мы не знали, где мы будем жить", - рассказал Шевчук.

Вячеслав Шевчук завершил профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. С октября 2018-го по апрель 2019-го тренировал донецкий "Олимпик". В настоящее время работает экспертом на телевидении.

На его счету 56 матчей за национальную команду Украины. На Евро-2016 был капитаном сборной.



28 мая стало известно, что в столице полиция остановила Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения за рулем.

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