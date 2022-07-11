Об этом в эфире Еспресо рассказала медиаэксперт Наталья Лигачева.

"Я так понимаю, что две главные причины есть – это то, что у него очень сократился бизнес в Украине, прежде всего, в связи с войной. Во-вторых, это закон об олигархах и он встал в позу – "хотите делать законно, я все вам отдаю". Что будет с работниками – непонятно, до сегодняшнего дня почти никто ничего не знал", - сказала она.

Также есть вопросы по лицензиям на вещание телеканалов медиагруппы, которые будут возвращены государству.

"Это очень неоднозначный шаг. Когда олигархические медиа занимали не исключительно провластную позицию, это был плюс. Мы видим, что олигарх, когда у него сокращается бизнес, когда у него нет необходимости защищать интересы бизнеса, теряет интерес к своим медиа", - подытожил Лигачева.

Инвестиционная компания Рината Ахметова выходит из медиабизнеса . "Медиа Группа Украина" передаст государству лицензии телеканалов и печатных медиа, деятельность онлайн-медиа будет прекращена. Ахметов отметил, что такое решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.