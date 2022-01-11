Когда у нас тут были военные действия, - Свитолина странно высказалась о войне на Донбассе
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина неоднозначно высказалась о политике и войне на Донбассе
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Свитолина стала героиней нового интервью Дмитрия Гордона, где рассказала, что не собирается идти в политику.
"В теннисе я 23 года, и могу вам рассказать вообще все, что знаю. Считаю, что уже могу высказать свое мнение и что здесь у меня есть какая-то мудрость. В политике нужно иметь очень много лет именно этой мудрости, чтобы выражать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – сказала теннисистка.
Элина Свитолина неоднозначно высказалась о войне на Донбассе, теннисистка говорила в прошедшем времени, будто сейчас войны в Украине нет.
"Не пойду в политику. Я не живу на данный момент в Украине и не понимаю, что происходит. И даже когда у нас здесь были военные действия, я здесь была тоже очень мало. Большинство я видела из новостей и общалась со своими друзьями, т.е. со своей семьей. У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно.То есть я даже ничего не высказываю, потому что считаю, что, когда ты что-то говоришь, ты должен знать что-нибудь изнутри. А я не знаю, что там происходит", - заявила Элина Свитолина.
- 10 января украинская теннисистка Элина Свитолина впервые за 5 лет опустилась на 16-е место в рейтинге WTA.
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