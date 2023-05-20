Когда у нас будут F-16, мы выигрываем эту войну, - Игнат

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах. Мы подчеркивали нашим партнерам необходимость для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины, мы получаем поставки западных систем ПВО: NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, из основных - Crotale, Территория страны и протяженность государственной границы большая, а линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и Черноморское побережье - более 2,5 тыс. км, соответственно, перекрыть комплексами ПВО, к сожалению, не удастся. Поэтому нам нужен F-16, у которого есть снизу зенитно-ракетное прикрытие и сверху истребительное, то есть он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", - пояснил спикер командования Воздушных Сил ВСУ.

Юрий Игнат добавил, что советские МиГ и Су не могут сегодня эффективно и качественно отрабатывать по дронам-камикадзе, таким как "шахед", а также против крылатых ракет. А F-16 сегодняшней модификации создан, чтобы стать частью ПВО и эффективно перехватывать такие типы воздушных целей.

"Второй момент - с этим истребителем в разы возрастет эффективность применения ракет HARM, управляемых авиабомб JDAM и так далее. F-16 поможет нашим наземным войскам быстро деоккупировать украинские территории, потому что будет наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения. Так же эти истребители способны навести порядок и на море с противокорабельными ракетами. .