За последние 500 лет Украина была в центре треугольника, каждая из вершин которого — польская, османская и русская — представляла для нее экзистенциальную угрозу.

Однако сегодня Польша из нашего противника окончательно стала нашим союзником, да и с Турцией все налаживается. Мы уцелели между трех врагов, а одного тем более осилим.

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А когда-нибудь и Россия, или что там от нее останется, перейдет из состояния врагов в состояние обычных соседей — ну, после ее демилитаризации и денацификации, конечно. И репараций.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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