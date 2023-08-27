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OPINION

Когда-нибудь Россия станет обычным соседом

Сергей Громенко
27 августа, 2023 воскресенье
18:06
Мнение

Почему я остаюсь оптимистом в исторической перспективе?

За последние 500 лет Украина была в центре треугольника, каждая из вершин которого — польская, османская и русская — представляла для нее экзистенциальную угрозу.

Однако сегодня Польша из нашего противника окончательно стала нашим союзником, да и с Турцией все налаживается. Мы уцелели между трех врагов, а одного тем более осилим.

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А когда-нибудь и Россия, или что там от нее останется, перейдет из состояния врагов в состояние обычных соседей — ну, после ее демилитаризации и денацификации, конечно. И репараций.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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2023, воскресенье
27 августа
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