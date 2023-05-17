"Когда-то мы слышали, что Patriot – это вроде бы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все", - Зеленский

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Восемнадцать из восемнадцати ракет сбиты. Поэтому и работаем постоянно над визитами, которые принесут еще возможностей, еще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Снова и снова спасибо и всем нашим партнерам в мире, кто помог нашему государству с соответствующими системами защиты неба!", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в работу об усилении украинского ПВО.

"Мы должны помнить и то, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы дали нам возможность строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждого, кто к нему вовлечен! На всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда мы слышали, что Patriot – это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все! Мы – вместе с партнерами Украины – сделаем защиту от террора максимально крепкой", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.