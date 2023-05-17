"Когда-то мы слышали, что Patriot – это вроде бы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил работу украинского ПВО и поблагодарил всех, кто причастен к усилению Обороны
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Восемнадцать из восемнадцати ракет сбиты. Поэтому и работаем постоянно над визитами, которые принесут еще возможностей, еще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Снова и снова спасибо и всем нашим партнерам в мире, кто помог нашему государству с соответствующими системами защиты неба!", - сказал президент.
Зеленский поблагодарил всех, кто вовлечен в работу об усилении украинского ПВО.
"Мы должны помнить и то, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч, информационной работы дали нам возможность строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждого, кто к нему вовлечен! На всех уровнях. День за днем, месяц за месяцем наша команда действовала ради того, чтобы у нас была защита неба. Когда мы слышали, что Patriot – это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все! Мы – вместе с партнерами Украины – сделаем защиту от террора максимально крепкой", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Напомним, в ночь на 16 мая Россия совершила "исключительную по плотности" атаку на Киев, с использованием одновременно дронов, крылатых и баллистических ракет - она стала восьмой с начала месяца. Падение обломков зафиксировано в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.
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