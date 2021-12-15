Когда страны Европы нас поддерживают, они защищают и свой народ, который может быть в опасности, - Зеленский

Об этом он сообщил на брифинге в Брюсселе.



"Я, в принципе, правильного отношения к Украине с начала войны не вижу. Я тогда не был президентом, а обычным гражданином своего государства. Была действительная санкционная помощь сначала, было честное европейское соседство и поддержка. Никто из некоторых европейских государств не думал о своем бизнес, ВВП, что происходит с экономикой его государства", - сказал Зеленский.



По его мнению, страны Европы в начале войны думали о безопасности в Украине.



"Не потому, что все государства являются патриотами Украины, но они точно знают, если будет нарушен суверенитет нашего государства, если, не дай бог, падет наша армия, - она сильна, благодаря ей, у нас в принципе осталось государство. Но они знают, что если падет наша армия, так рухнут и их границы, такая вероятность есть. Нас поддерживало много европейских государств, я благодарен, когда я благодарю, они должны знать, что они защищали не только нас, а прежде всего свой народ, который может быть в опасности", - подытожил президент.

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