Заместитель председателя Службы безопасности Украины 2014-2015 гг. поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"После того, как Соединенные Штаты Америки признают Россию спонсором терроризма, это станет переломным моментом, когда Путина не будет принимать на должном уровне ни одно государство мира", - отметил Ягун.

Генерал-майор СБУ добавил, что даже сейчас президент РФ имеет большие проблемы с передвижением по миру.

"Сейчас Путин даже не может улететь в Сирию, ведь есть проблемы с перелетом. Президент РФ не может даже улететь в Сербию, которая лояльна к россиянам, ведь нужно получить разрешение для перелета через другие страны. Поэтому все, на что способен Путин, принимать кого-то у себя в бункере", - заметил Виктор Ягун.

20 июля эксперт-международник Максим Яковлев выразил мнение, что Путин не готов и не способен идти на конфронтацию с Турцией.

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