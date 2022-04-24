Когда шапочка из фольги действительно спасает. Одесситка уцелела во время ракетного обстрела, потому что красила волосы
Жительницу Одессы от тяжелых ранений в результате нанесенного россиянами в субботу, 23 апреля 2022 года, ракетного удара по многоэтажному жилому дому спасла шапочка из фольги
Ее история появилась в воскресенье, 24 апреля, на ICTV, передает Еспресо.TV.
По словам женщины, она 23 апреля решила пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту".
Одесситка рассказала, что перед тем, как в дом попала ракета, она была в парикмахерском кресле в "смешной шапочке из фольги", которую используют для окрашивания волос. После услышала свист, свидетельствующий о приближении ракеты.
"Ну что, "русский мир", привет! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, "русский мир", воюешь! Сегодня мы с девушками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета Спасибо тебе, "русский мир", - прокомментировала женщина, показывая свои окровавленные руки.
После обстрела сняла шапочку и вытряхнула из нее много обломков.
"Я всегда говорила: какова вероятность того, что у меня может прилететь ракета? Один на миллион – да?! Сегодня был такой день. Меня спасла череда обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон.
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И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла: я когда снимала фольгу, столько обломков вытряхнула", - отметила жительница Одессы
При этом ее ранило, но легко.
Женщина получила легкие раны – обломки стекла повредили руку и плечо, раны на ноге пришлось зашивать врачам.
- В пятницу, 23 апреля, российская ракета ударила по Одессе из акватории Каспийского моря, фактически "прошив" насквозь упомянутую выше многоэтажку.
- В результате взрыва погибли восемь человек, еще 18 мирных жителей ранены.
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