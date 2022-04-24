Когда шапочка из фольги действительно спасает. Одесситка уцелела во время ракетного обстрела, потому что красила волосы

Ее история появилась в воскресенье, 24 апреля, на ICTV, передает Еспресо.TV.



По словам женщины, она 23 апреля решила пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту".



Одесситка рассказала, что перед тем, как в дом попала ракета, она была в парикмахерском кресле в "смешной шапочке из фольги", которую используют для окрашивания волос. После услышала свист, свидетельствующий о приближении ракеты.



"Ну что, "русский мир", привет! Вот показываю, с какими "нацистами" ты, "русский мир", воюешь! Сегодня мы с девушками решили пойти в парикмахерскую, чтобы "навести красоту". И именно в нашу парикмахерскую прилетела ракета Спасибо тебе, "русский мир", - прокомментировала женщина, показывая свои окровавленные руки.



После обстрела сняла шапочку и вытряхнула из нее много обломков.



"Я всегда говорила: какова вероятность того, что у меня может прилететь ракета? Один на миллион – да?! Сегодня был такой день. Меня спасла череда обстоятельств: мы только закончили покраску и я была в вот этой смешной шапочке из фольги, села в кресло-кокон.



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И как бы это смешно ни звучало, эта шапочка из фольги меня спасла: я когда снимала фольгу, столько обломков вытряхнула", - отметила жительница Одессы



При этом ее ранило, но легко.



Женщина получила легкие раны – обломки стекла повредили руку и плечо, раны на ноге пришлось зашивать врачам.