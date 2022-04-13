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"Когда сдаст "пароли и явки" и предстанет перед судом": в МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука

13 апреля, 2022 среда
09:26
Общество

Задержанного Медведчука следует осудить, только потом обменивать на пленных, говорят в МВД

Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко, пишет 24 канал.

"Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле было бы правильно сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показы, потому что он владеет огромным объемом информации, кто и кому авал деньги за движение коллаборантов. Больше всего - было бы в идеале провести максимально быстрое судебный процесс", – сказал Денисенко.

Только после этого следует обменивать Медведчука, убежден советник главы МВД.

  • Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука, пойманного СБУ.

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Виктор Медведчук
война с Россией
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