"Когда сдаст "пароли и явки" и предстанет перед судом": в МВД отреагировали на предложение Зеленского по обмену задержанного Медведчука

Такое мнение высказал советник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко, пишет 24 канал.



"Когда мы говорим о Медведчуке, то на самом деле было бы правильно сделать две вещи: по меньшей мере, чтобы он дал определенные показы, потому что он владеет огромным объемом информации, кто и кому авал деньги за движение коллаборантов. Больше всего - было бы в идеале провести максимально быстрое судебный процесс", – сказал Денисенко.



Только после этого следует обменивать Медведчука, убежден советник главы МВД.

Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука.

лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обмен пленных украинцев на Виктора Медведчука, пойманного СБУ.