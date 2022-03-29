Когда сборная будет играть в Украине я попрошу, чтобы пришло больше воинов на этот футбол, - Петраков

Об этом рассказал тренер Национальной сборной по футболу Александр Петраков, передает Эспрессо.TV .

"Не могу даже поверить в случившееся. Когда все случилось, мне позвонил сын и рассказал, что началась война. Для меня больше нет такого государства, как Россия, ни людей, ни друзей уже у меня там нет. Сложно говорить. Это во веки, мой сын и внук ничего общего с россиянами не будут, не может им быть прощение, сейчас они просят, чтобы им разрешили играть, ни в коем случае, чтобы не играли и понимали, что они натворили, они были козырными у себя дома. А когда приезжают в Киев, такие тихенькие москалики", - отметил наставник главной команды страны.

Нужно им голову оторвать всем вместе, чтобы они поняли.

"То, что мы станем сильнее, это даже не 100%, а 200%. И когда будет игра сборной, а когда она будет, я попрошу президента, чтобы больше воинов пришло к нам на игру, а мы все стали и аплодировали. Я просто горжусь этими ребятами. Ребята, вы делаете невероятное дело. Я тренер национальной сборной по футболу, хочу оказаться перед вами на колени и сказать спасибо от всех наших футболистов. Пусть вас бережет Бог. Слава Украине", - заявил Александр Петраков.

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