Когда сажать чеснок. Полезные советы и наставления
Чеснок содержит такие витамины, как В1, В2, В3, В5, B6, B9 и микроэлементы, такие как калий, кальций, селен, фосфор, магний, цинк, натрий, железо и марганец
Чеснок делится на два типа: озимый и яровой. Основное отличие озимого и ярового чеснока – в сроках посадки.
Полезная информация о чесноке
- Сроки посадки для яровых сортов – 20 апреля – 10 мая
- Срок посадки для озимых сортов – 20 сентября – 15 октября
- Схема посадки – 25 х 10 см
- Место посадки чеснока – это хорошо освещенный участок
Как определить сроки посадки чеснока в своем регионе
Озимый чеснок
В последнее время зимы стали непредсказуемы, поэтому специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в два срока: в конце сентября и в середине октября.
Хороший показатель для начала высадки – утренняя температура почвы, которая несколько дней должна быть не выше 14 – 15 °С. А температура воздуха должна быть в пределах 5 – 7 °С
Ярый чеснок
Чтобы луковица успела набрать за короткое лето максимальную массу, сажать яровой чеснок нужно как можно раньше. Оптимально – это когда почва прогрелась до 5 – 6 °С
Куда сажать чеснок
Чеснок лучше высаживать на то место, где в прошлом году росли огурцы, томаты, капуста или бобовые культуры.
Чеснок нельзя сажать после лука и других луковичных растений – у них общие болезни. И на место земляники тоже нельзя сажать чеснок, потому что у них общий вредитель – нематода.
Как готовить почву для посадки
Чеснок любит плодородную почву, поэтому перед посадкой грядки нужно хорошо удобрить.
на 1 кв. м нужно внести:
- полведра перегноя
- пол ведра перепревших опилок
- одну литровую банку древесной золы
- одну литровую банку измельченного куриного помета
- одну литровую банку извести-пушонки при условии, что почва кислая
Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы и заделывают граблями.
Внимание! Свежую органику в чеснок вносить нельзя! Иначе сгниет весь урожай.
Как подготовить зубчики чеснока к посадке.
Перед посадкой зубчики полезно обработать фунгицидом так, как указано в инструкции. Это убережет чеснок от болезни.
Ярый чеснок
Глубина посадки для ярового чеснока меньше – 2 см (от вершины зубка). Если посадить глубже, тогда луковицы дольше будут созревать и при условии короткого лета – могут не созреть. Расстояние между рядами: 18 – 20 см, в ряду: 5 – 6 см
Озимый чеснок
С учетом непредсказуемости зимней погоды, высаживать зубки лучше на разную глубину: один ряд – на 4 см, другой – на 8 см (от вершины зубка). Расстояние между рядами: 25 см, в ряду: 10 – 15 см
Советы по уходу за чесноком
Полив
- Первый месяц после всходов чеснок поливают один раз в неделю
- Затем до конца июля поливают один раз в две недели.
- С августа поливы прекращают, иначе луковицы могут загнить и не будут храниться.
- Норма расхода воды: 1 ведро на 1 кв. м
- Если идут дожди – полив чеснока не нужен
Питание:
- азота чеснок потребляет мало
- ему вполне хватит перегноя
- калия и фосфора ему нужно много
- после посадки зубков в междурядья нужно внести на 1 кв. м – одну столовую ложку сульфата калия и две столовые ложки двойного суперфосфата
Подготовка к зиме для озимого чеснока:
- если зима окажется без снега, то зубки чеснока могут вымерзнуть.
- поздно осенью посадки мульчируют перегноем или созревшим компостом слоем в три сантиметра.
- сверху покрывают еще и опавшими листьями до пяти сантиметров
- весной, как только сойдет снег, нужно мульчу убрать.
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