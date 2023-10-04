Когда сажать чеснок. Полезные советы и наставления

Чеснок делится на два типа: озимый и яровой. Основное отличие озимого и ярового чеснока – в сроках посадки.

Полезная информация о чесноке

Сроки посадки для яровых сортов – 20 апреля – 10 мая

Срок посадки для озимых сортов – 20 сентября – 15 октября

Схема посадки – 25 х 10 см

Место посадки чеснока – это хорошо освещенный участок

Как определить сроки посадки чеснока в своем регионе

Озимый чеснок

В последнее время зимы стали непредсказуемы, поэтому специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в два срока: в конце сентября и в середине октября.

Хороший показатель для начала высадки – утренняя температура почвы, которая несколько дней должна быть не выше 14 – 15 °С. А температура воздуха должна быть в пределах 5 – 7 °С

Ярый чеснок

Чтобы луковица успела набрать за короткое лето максимальную массу, сажать яровой чеснок нужно как можно раньше. Оптимально – это когда почва прогрелась до 5 – 6 °С

Куда сажать чеснок

Чеснок лучше высаживать на то место, где в прошлом году росли огурцы, томаты, капуста или бобовые культуры.

Чеснок нельзя сажать после лука и других луковичных растений – у них общие болезни. И на место земляники тоже нельзя сажать чеснок, потому что у них общий вредитель – нематода.

Как готовить почву для посадки

Чеснок любит плодородную почву, поэтому перед посадкой грядки нужно хорошо удобрить.

на 1 кв. м нужно внести:

полведра перегноя

пол ведра перепревших опилок

одну литровую банку древесной золы

одну литровую банку измельченного куриного помета

одну литровую банку извести-пушонки при условии, что почва кислая

Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы и заделывают граблями.

Внимание! Свежую органику в чеснок вносить нельзя! Иначе сгниет весь урожай.

Как подготовить зубчики чеснока к посадке.

Перед посадкой зубчики полезно обработать фунгицидом так, как указано в инструкции. Это убережет чеснок от болезни.

Ярый чеснок

Глубина посадки для ярового чеснока меньше – 2 см (от вершины зубка). Если посадить глубже, тогда луковицы дольше будут созревать и при условии короткого лета – могут не созреть. Расстояние между рядами: 18 – 20 см, в ряду: 5 – 6 см

Озимый чеснок

С учетом непредсказуемости зимней погоды, высаживать зубки лучше на разную глубину: один ряд – на 4 см, другой – на 8 см (от вершины зубка). Расстояние между рядами: 25 см, в ряду: 10 – 15 см

Советы по уходу за чесноком

Полив

Первый месяц после всходов чеснок поливают один раз в неделю

Затем до конца июля поливают один раз в две недели.

С августа поливы прекращают, иначе луковицы могут загнить и не будут храниться.

Норма расхода воды: 1 ведро на 1 кв. м

Если идут дожди – полив чеснока не нужен

Питание:

азота чеснок потребляет мало

ему вполне хватит перегноя

калия и фосфора ему нужно много

после посадки зубков в междурядья нужно внести на 1 кв. м – одну столовую ложку сульфата калия и две столовые ложки двойного суперфосфата

Подготовка к зиме для озимого чеснока: