Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Когда Россия уйдет из Крыма, она уничтожит все, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
Эксклюзив

Когда Россия уйдет из Крыма, она уничтожит все, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко

8 июня, 2023 четверг
15:16
Война с Россией

Андрей Клименко, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, считает, что оккупанты, покидая Крым, разрушат все, что не смогут вывезти

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я еще четыре года назад на одном из семинаров по Крыму говорил, что надо думать не о том, как мы будем Крым деколонизировать или как будем его развивать после освобождения. Надо понимать следующее, что когда Россия будет уходить из Крыма, она уничтожит все, что можно. То есть они подожгут леса, позабросают водоемы и водохранилища, взрывают плотины, нарушат все системы жизнеобеспечения, электростанции - все, что они не смогут вывезти", - сказал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований.

Андрей Клименко заметил, что подобный опыт уже был, когда делили Черноморский флот; какие-то гарнизоны отдавали украинским ВМС и там, где можно было что-нибудь выкрутить, снять и вывезти, все россияне забрали. А то, что нельзя было взять, можно уничтожить кувалдой или поджечь.

"Поэтому у нас будет ситуация, в которой необходимы усилия МЧС, потому что придется ликвидировать пожары, восстанавливать водо- и энергообеспечение. То есть все это, к сожалению, будет очень грустно. Я не сомневаюсь, что оккупанты будут так делать", - отметил Клименко.


 

Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
Читайте также:
Бєлгород
8 июня, 2023 четверг
Россияне могут ударить ядерным оружием по БНР, - военный эксперт Свитан
Сергій Лавров
7 июня, 2023 среда
Лавров заявил, что F-16 для Украины "могут вмещать ядерное оружие" и это приведет к эскалации. В Белом доме ответили
Олексій Данілов
7 июня, 2023 среда
Данилов объяснил, почему Запад осторожно комментирует подрыв Каховской ГЭС
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.36
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
16:20
Оккупанты прогнозируют потерю части урожая риса в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС
16:18
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон, есть погибшие и раненые
16:01
OPINION
Куда хуже? Этот вопрос будет стоять, пока существует Россия
15:52
ООН
ООН готова эвакуировать жителей с временно оккупированного левобережья Херсонщины, как только РФ предоставит доступ
15:45
"Да, они боятся": Зеленский сказал, что его дети остаются в Украине
15:15
Обновлено
Зеленский посетил Херсонщину и Николаевщину, которые пострадали от подрыва дамбы Каховской ГЭС
15:13
Армия РФ обстреляла школу в Олешках, где спасались мирные жители
14:57
Украина из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС может потерять несколько млн тонн урожая, - Минагрополитики
14:55
Atlantis Animation начала работу над мультфильмом о Лионеле Месси
14:41
Обновлено
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кулеба назвал его негодяем
14:39
WhatsApp
Meta запускает в WhatsApp функцию создания каналов по аналогии с Telegram
14:31
Ученые обнаружили, что самый яркий гамма-всплеск имеет уникальную струйную структуру
14:24
Дом-музей Полины Райко на Херсонщине, скорее всего, оказался под водой, - Минкульт
14:20
Оккупанты провели фильтрационные мероприятия в Кирилловке: часть гражданских после допроса не вернулась домой
14:12
ДБР
ДБР задержал экс-нардепа и других собственников и топ-менеджеров концерна, работавшего на российский ВПК после вторжения РФ
14:06
Порошенко передал технику морпехам и бойцам президентской бригады, воюющим на Востоке
14:05
"Жги российское": движение "Желтая Лента" призвало партизан к новой акции ко Дню РФ
14:00
OPINION
Власть vs волонтеры: месть за публичные оплеухи
13:47
Около 30 погибших и 40 раненых россиян: 3-я штурмовая бригада отбросила врага на 1,8 км вдоль фронта близ Бахмута
13:38
Атрошенко заявил, что получил трудовую книжку с записью об увольнении из должности мэра Чернигова по решению суда
13:35
Politico: В ЕС не могут прийти к согласию относительно нового пакета санкций против России из-за позиции Венгрии и Греции
13:25
Выдавал земли в Хмельницкой области по второму кругу: руководитель Госгеокадастра области получил подозрение
13:15
Обновлено
В акватории Николаева уровень воды поднялся на 102 см, - городской голова Сенкевич
13:10
Обновлено
Расмуссен заявил, что некоторые страны-члены НАТО могут отправить свои войска в Украину. Кулеба возразил
12:53
Великобритания выделила дополнительные средства для работы МАГАТЭ в Украине
12:45
Поляки не считают Украину виновной в зерновом кризисе, - результаты опроса
12:43
15 лет заключения получил боевик ДНР, грабивший дома на Херсонщине
12:23
электроэнергиия
В энергосистеме возник дефицит мощности. Украина активировала аварийную помощь из Европы
12:21
Обновлено
Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС наблюдается поднятие уровня воды в реке Ингулец, - ОВА о ситуации в регионе
12:01
OPINION
Маску не стоит останавливаться...
11:56
В Киеве задержан директор "Гидропарка": требовал взятку за размещение каруселей
11:52
Россияне за сутки обстреляли 9 областей Украины: 3 погибших и 9 раненых. Ситуация в регионах
11:52
Обзор
Зеленский отвергает обвинения в подрыве Nord Stream, Запад не дает гарантий безопасности. Акценты мировых СМИ 8 июня
11:40
"Вы, вероятно, догадываетесь, кто уничтожил Каховскую ГЭС?": Лукашенко обвинил в подрыве Украину
11:30
На юге, востоке и центре Украины будет сухая и теплая погода, а на западе снова дожди: прогноз на 9 июня от Наталки Диденко
11:20
книга
Обнародовали список претендентов на литературную премию имени Григория Кочура
11:05
С временно оккупированной Луганщины вернули подростка, ставшего сиротой
11:00
Из-за обмеления Каховского водохранилища на Никопольщине остановились два водоканала
10:55
Антивоенная драма "Клондайк" о событиях 2014 года на Донбассе теперь доступна на Netflix
10:45
Полковник ГСЧС оборудовал в своем имении мини-АЗС и торговал государственным горючим. Ему сообщено о подозрении
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV