Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Я еще четыре года назад на одном из семинаров по Крыму говорил, что надо думать не о том, как мы будем Крым деколонизировать или как будем его развивать после освобождения. Надо понимать следующее, что когда Россия будет уходить из Крыма, она уничтожит все, что можно. То есть они подожгут леса, позабросают водоемы и водохранилища, взрывают плотины, нарушат все системы жизнеобеспечения, электростанции - все, что они не смогут вывезти", - сказал руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований.

Андрей Клименко заметил, что подобный опыт уже был, когда делили Черноморский флот; какие-то гарнизоны отдавали украинским ВМС и там, где можно было что-нибудь выкрутить, снять и вывезти, все россияне забрали. А то, что нельзя было взять, можно уничтожить кувалдой или поджечь.

"Поэтому у нас будет ситуация, в которой необходимы усилия МЧС, потому что придется ликвидировать пожары, восстанавливать водо- и энергообеспечение. То есть все это, к сожалению, будет очень грустно. Я не сомневаюсь, что оккупанты будут так делать", - отметил Клименко.

31 мая стало известно, что россияне минируют завод "Титан" в Крыму

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС



