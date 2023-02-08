Не менее опасен будет следующий этап войны — когда Россия реально будет готова к переговорам.

Тогда нам придется демонстрировать такую же несокрушимость, как и теперь, когда Россия не готова к переговорам.

Сейчас их задача состоит в том, чтобы сохранить завоеванное. Поэтому все их разговоры о переговорах — это лишь инструмент для затягивания времени и не больше.

О реальных переговорах они начнут разговор тогда, когда под угрозой потери окажется Крым или когда возникнет опасность переброски боевых действий на территорию России

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О реальных переговорах они начнут разговор тогда, когда под угрозой потери окажется Крым или когда возникнет опасность переброски боевых действий на территорию России.

Нам важно и тогда демонстрировать такую же твердость, как и сейчас. Если не все, то многое будет зависеть от нас.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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