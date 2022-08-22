Когда РФ перебросит большинство войск с Донбасса на Юг, будет удачный момент для атаки, - боец легиона "Свобода" Лысенко
Переброска российских войск в Запорожскую и Херсонскую области создаст благоприятную ситуацию для атаки украинской армии на Востоке
Об этом в эфире Еспресо заявил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко.
"Если 1-2 месяца назад, когда мы с побратимами перемещались по служебным делам по Донецкой и Луганской области, мы каждый день смотрели карты динамики ситуации. По состоянию на сейчас, мы их не смотрим, потому что знаем, что никаких успешных наступательных действий у орков ни на Изюмском, ни на Донецком, ни на Авдеевском направлении нет", – сказал он.
По мнению военного, россияне сейчас хотят сохранить успехи в Херсонской и Николаевской областях и своими действиями, обстрелами сдерживать ВСУ от наступательных действий в Донецкой области.
"Мне кажется, что когда они перебросят большинство своих войск, чтобы удержать Запорожскую и Херсонскую области и рдолжать шантажировать нас взрывом на Запорожской АЭС, то на Харьковщине и Донетчине будет очень благоприятная ситуация, чтобы воспользоваться удачным моментом, пойти в атаку и выгнать их с Донетчины и Луганщины", - подытожил Лысенко.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 39.61Продажа 40.6
- Актуальное
- Важное