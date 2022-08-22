Об этом в эфире Еспресо заявил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко.

"Если 1-2 месяца назад, когда мы с побратимами перемещались по служебным делам по Донецкой и Луганской области, мы каждый день смотрели карты динамики ситуации. По состоянию на сейчас, мы их не смотрим, потому что знаем, что никаких успешных наступательных действий у орков ни на Изюмском, ни на Донецком, ни на Авдеевском направлении нет", – сказал он.

По мнению военного, россияне сейчас хотят сохранить успехи в Херсонской и Николаевской областях и своими действиями, обстрелами сдерживать ВСУ от наступательных действий в Донецкой области.

"Мне кажется, что когда они перебросят большинство своих войск, чтобы удержать Запорожскую и Херсонскую области и рдолжать шантажировать нас взрывом на Запорожской АЭС, то на Харьковщине и Донетчине будет очень благоприятная ситуация, чтобы воспользоваться удачным моментом, пойти в атаку и выгнать их с Донетчины и Луганщины", - подытожил Лысенко.