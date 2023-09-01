Когда "Разочарованием" можно восхищаться: что посмотреть на выходных

"Осень - это как любовь. Правда, бывает чаще", - вдруг вспомнилось из Жадана, когда утром собирала сына в школу. Такое настроение и в редакции, несмотря на войну. И никакой враг на это не повлияет. Вашему вниманию традиционная подборка фильмов на выходные от "Еспресо" . Ведь любим, учимся, помогаем фронту, живем!

"20 дней в Мариуполе"

В кинотеатрах с 31 августа

Наверняка с просмотра такого фильма осень не начинают. Во всяком случае, где-то там. Но мы не там. И речь действительно не просто о фильме, а об одной из важнейших документальных лент, созданных в Украине за последние годы.

Документальный фильм основателя Украинской ассоциации профессиональных фотографов, военного корреспондента и писателя Мстислава Чернова (который до того - как постоянный видеокорреспондент Associated Press в Украине, работающий в зонах военных действий, - снимал в Сирии, Ираке и с 2014 года на востоке Украины), посвящен первым дням осады Мариуполя. Дням, когда Украина еще испытывала шок от того, как целенаправленно россияне уничтожают город и его мирных жителей. Мировая премьера фильма состоялась на главном фестивале независимого кино в мире – кинофестивале Sundance, где лента получила приз зрителей. Затем последовали показы и награды еще на 6 фестивалях. За свою работу украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию.

"Начало полномасштабного вторжения они встретили в Мариуполе – видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой, - анонсируют фильм. - Несмотря на все разговоры и слухи, к такому развитию событий люди не были готовы. Шок от жестокости, с которой россияне разрушали не только дома, но и судьбы множества мариупольцев, журналисты пережили вместе со всеми. На 21-й день с начала вторжения им удалось выехать через гуманитарный коридор. С тех пор в Мариуполе нет ни одного журналиста".

"Праведник 3: Последняя глава"

В кинотеатрах с 31 августа

Этот криминальный триллер и боевик не является особенным и не слишком отличается по настроению двух предыдущих одноименных фильмов, вышедших в 2014 и 2018 годах и снявтых одним и тем же режиссером - Антуаном Фукуа. Но если кому-то такое кино нравится и он видел предыдущие фильмы, то - не исключено - ему будет интересно: а что там с героем случилось дальше.

А герой - Роберт Маккол - "давно устал от сюрпризов, которые преподносит ему жизнь. Бывший военный разведчик, он уже не раз применял свои умения и навыки после выхода на пенсию. Чтобы не ввязываться больше ни в какие передряги Роберт едет на юг Италии. Тут, на побережье, он надеется в покое доживать век. Однако выясняется, что его друзья на крючке у местной мафии. Действия преступной группировки становятся все более наглыми. Наступает момент, когда Роберт вмешивается в их дела".

В фильме немало красноречивого насилия, несмотря на то, что герой едва ли не единственный, кто стоит на защите слабых от подонков общества. Он борется буквально против всего: итальянской мафии, террористов-джихадистов, грязи на столе… И конечно, побеждает…

В главных ролях Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Дэвид Денман, Соня Аммар, Бруно Билотта

"На абордаж!"

В кинотеатрах с 31 августа

Уравновешиваем кровавость предыдущей рекомендации свежим, забавным и нежным фильмом от французского режиссера Гийома Брака. Лента, рассказывающая о спонтанных решениях по зову любви, импровизированных вечеринках, неожиданной дружбе и других атрибутах летних каникул, получила благосклонную критику, специальное отличие программы "Панорама" Берлинского кинофестиваля и входила в основной конкурс Одесского кинофестиваля.

Итак, одной жаркой летней ночью в Париже Феликс встречает Альму и влюбляется. На следующее утро Альма садится в поезд, чтобы присоединиться к отдыху своей семьи на юге Франции. Феликс, полный решимости пойти за своей половинкой, отправляется в поездку со своим лучшим другом Шерифом и их водителем поневоле Эдуардом.

В главных ролях Эдуард Сюльпис, Салиф Сиссе, Эрик Нанчуанг, Асма Мессауден

"Колесо времени" (2 сезон)

На Amazon Prime Video 1 сентября

Второй сезон фэнтезийного сериала, основанного на одноименной серии романов американского писателя Роберта Джордана (состоящей из 14 томов и являющейся одной из самых популярных в жанре эпического фэнтези), выходит тогда, когда и был анонсирован. Несмотря на то, что первый сезон сериала кое-где получил даже полярную критику (среди прочего его упрекали в том, что кардинально отошел от книжной истории), он стал самым популярным сериалом на Amazon Prime 2021 года. Сейчас его создатели говорят, что учли предыдущие ошибки, и кинодействие будет не только более динамичным и захватывающим, но и более глубоким.

Кстати, известно, что Amazon уже заказал третий сезон сериала, а значит, историю завершать не планируют.

В ролях Розамунд Пайк, Дэниел Генни, Джоша Страдовский, Маркус Резерфорд, Мадлен Мэдден, Зои Робинс, Кейт Флитвуд и другие.

"Разочарование" (5 сезон)

На Netfliх с 1 сентября

Завершающая часть мегапопулярного американского анимационного сериала для взрослых, созданного создателем "Симпсонов" и "Футурами" Мэттом Грейнингом для компании Netflix. Сериал рассказывает о нетипичной принцессе волшебного королевства, предпочитающей пьянство в кабаках придворным балам. Отказавшись от свадьбы, принцесса Бин отправляется на поиски приключений в компании эльфа и демона. Вот эти приключения и составляют основу сериала, который, конечно, должен завершиться счастливо.