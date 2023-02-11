Когда путинское наступление провалится, Китай скорректирует свою позицию в нашу пользу, - Чалый

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На фронте есть китайские устройства, но сказать, что Китай вовлечен, как Иран или Северная Корея, мы не можем. Китай не хочет зайти в эту войну на стороне Путина, чтобы проиграть. У них другие цели, китайцы своими способами пытаются регулировать интенсивность войны. Китай поддерживает Россию политически. Они хоть и выступают за территориальную целостность Украины, но занимают нейтральную позицию", – отметил Чалый.

По словам дипломата, после съезда Си Цзиньпин пообещал решить тайваньский вопрос в ближайшие годы.

"Пекин хочет взять контроль над Тайванем. Сейчас не раскрывается вопрос, каким образом это будет сделано, военными мерами или другими. Реформирование вооруженных сил Китая продолжается именно в таком направлении. Китай уже давно находится с Америкой в отношениях конкуренции и конфликтности. Благодаря санкциям США, китайские компании, которые поддерживали Россию, будут иметь проблемы, сейчас Китай окончательно определяет свою позицию. Путин заверил Китай, что сделает шаги, чтобы исправить ошибки и пойти снова в наступление. Когда это наступление снова провалится, Китай четко скорректирую свою позицию уже в нашу пользу", - подчеркнул Чалый.