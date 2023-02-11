Когда путинское наступление провалится, Китай скорректирует свою позицию в нашу пользу, - Чалый
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый заметил, что Китай не хочет присоединяться к войне на стороне Путина
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На фронте есть китайские устройства, но сказать, что Китай вовлечен, как Иран или Северная Корея, мы не можем. Китай не хочет зайти в эту войну на стороне Путина, чтобы проиграть. У них другие цели, китайцы своими способами пытаются регулировать интенсивность войны. Китай поддерживает Россию политически. Они хоть и выступают за территориальную целостность Украины, но занимают нейтральную позицию", – отметил Чалый.
По словам дипломата, после съезда Си Цзиньпин пообещал решить тайваньский вопрос в ближайшие годы.
"Пекин хочет взять контроль над Тайванем. Сейчас не раскрывается вопрос, каким образом это будет сделано, военными мерами или другими. Реформирование вооруженных сил Китая продолжается именно в таком направлении. Китай уже давно находится с Америкой в отношениях конкуренции и конфликтности. Благодаря санкциям США, китайские компании, которые поддерживали Россию, будут иметь проблемы, сейчас Китай окончательно определяет свою позицию. Путин заверил Китай, что сделает шаги, чтобы исправить ошибки и пойти снова в наступление. Когда это наступление снова провалится, Китай четко скорректирую свою позицию уже в нашу пользу", - подчеркнул Чалый.
- 9 января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
- 28 января генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.
- Китай усиливает сотрудничество с РФ и все больше инвестирует в ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия, что угрожает не только Азии, но и Европе.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
- Чиновники в разведке США заявили, что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах. Он оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР, охватывающей более 40 стран на пяти континентах.
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