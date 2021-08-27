Когда Путина смогут привлечь к ответственности за вооруженную агрессию на Донбассе: заявление ОГПУ
Президента России Владимира Путина смогут привлечь к ответственности за развязывание вооруженного конфликта на Донбассе после того, как он потеряет свои полномочия
Об этом сообщил на пресс-конференции по расследованию Иловайской трагедии начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает Укринформ.
"Согласно международному праву, есть определенный иммунитет первых лиц государства. К ним относятся президент, премьер-министр, министр иностранных дел. Украина является цивилизованной страной и уважает международное право. В то же время мы не сидим сложа руки, мы собираем доказательства для сообщения о подозрении всем лицам, которые решили и ведут войну против Украины. Если у нас появится возможность для сообщения о подозрении любому лицу, мы это сделаем", - подчеркнул он.
- Напомним, Офис генпрокурора не установил причинно-следственная связь между действиями украинского военного командования и гибелью бойцов АТО во время боев за Иловайск в 2014 году.
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