Когда Путин умрет, его смерть будут держать в тайне месяцами, - Daily Star

Об этом говорится в материале британского таблоида Daily Star.

"Настоящий страх (для его друзей) заключается в том, что после оглашения о его смерти может произойти кремлевский переворот, и российские генералы захотят уйти из Украины", - отмечает издание со ссылкой на собеседника в разведывательной службе МИ6.

"Путин очень болен и когда он умрет его смерть будет храниться в тайне неделями, а то и месяцами", – сообщил Daily Star другой источник в разведке Соединенного Королевства.

"Смерть Путина оставит их бессильными и уязвимыми, поэтому они заинтересованы в том, чтобы говорить, что Путин жив - когда может быть обратное", - отмечается в статье под названием "Боссы МИ6 утверждают, что когда Владимир Путин умрет его место займет двойник" .

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Чтобы засвидетельствовать удовлетворительное состояние здоровья российского президента, пишет Daily Star, Кремль по-прежнему прибегает к услугам двойников.

"Есть вероятность, что он уже мертв. Узнать это невозможно. Считается, что Путин использовал двойников в прошлом, когда ему было плохо, и Кремль может делать это сейчас", - отмечается в сообщении.

Напомним, 24 мая шеф Главного управления разведки Минобороны Украины заявил о наличии у Путина "нескольких тяжелых болезней, одна из которых – рак". По информации The Mirror, речь идет о раке крови.

Российское оппозиционное медиа Proekt говорит, что у руководителя России также уже не один год наблюдаются проблемы со щитовидной железой, а для омоложения он принимает ванны из крови молодых оленей.

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