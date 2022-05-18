Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Правда заключается в том, что Россия ведет довольно тяжелую войну против нас и мы сейчас не готовы к контрнаступлению. Это изнурительная война. Мы сейчас ведем изнурительные оборонительные боевые действия для того, чтобы истощить противника. Когда противник будет истощен - мы сможем переломить ситуацию и перейти в контрнаступление. Поэтому нам нужно набраться терпения", - заметил Ягун



Виктор Ягун предположил, что сейчас будет продвижение ВСУ на Востоке и на Юге Украины.



"На данном этапе мы пока что не можем контрнаступать так, как мы хотим. Мы можем делать отдельные небольшие шаги для освобождения тоо или иного села. Это хорошо, что мы показываем свой небольшой толчок. Вся проблема в том, что пока Украина не готова для контрнаступления на всех фронтах. Возможно сейчас будет продвижение на Востоке Украины, имею в виду Донецк и Луганск. Возможно мы деблокируем некоторые так называемые успехи российской армии в том направлении. Также не исключаю, что мы начнем двигать их на Юге, но это не значит, что мы пойдем по широкому фронту", - добавил Ягун.

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