Об этом информирует в Медиацентре заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов .

Тысяча украинцев приняла участие в опросе о дате их празднования Рождества и как относятся к переносу.

"В этом году на вопрос, когда они будут праздновать Рождество, респонденты ответили так: 11% - 25 декабря, 25% - в обе даты (25 декабря и 7 января), 55% - 7 января. Идея празднования Рождества в две даты или 25 декабря имеет наибольшую поддержку среди самого молодого и старшего населения. Для молодежи это больше развлечение, связанное с медиа, сформированным мнением празднования вместе с миром.У старшего поколения, которое является наиболее религиозной группой, это больше мировоззренческий вопрос. Переход в этой группе говорит в целом об общественных изменениях в Украине", - рассказал Мысов.

Заместитель директора Рейтинга пояснил, что празднование и поддержка идеи переноса даты отличаются, поскольку речь идет о разнице между действием и декларацией.

"44% поддерживают идею переноса даты празднования Рождества, 31% говорят о том, что они против этого, 23% сказали, что им это безразлично. Мы видим медленную, но заметную тенденцию к увеличению количества тех, кто поддерживает эту инициативу. Но это не значит, они готовы праздновать", — добавил социолог.

В целом, больше всего поддерживают эту идею в западной части Украины, где дискуссия о переносе Рождества на 25 декабря существует с 1990-х годов. Также Киев как прогрессивный, космополитический город, где чаще всего возникают новые идеи. Восток и Юг более консервативны.

1 декабря немецкий дизайнер Вильде анонсировал рождественский сбор через UNITED24 на генераторы для украинских больниц.

Синод ПЦУ разрешил проводить рождественские богослужения 25 декабря, если община и настоятель храма изъявят такое желание.

Глава комитета начальников штабов Великобритании Тони Радакин признался , что направил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на Рождество.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb