Когда правоохранители порочат мою репутацию, они делают плохо Украине, - Жеваго

Об этом в эфире Еспресо заявил инвестор и предприниматель Константин Жеваго.

"Для меня репутационные риски очень важны. Это очень важная ситуация. Когда я, мои предприятия в течение последних 10-15 лет вложили в Украину более $3,5 млрд под инвестиции. Все это подтверждено отчетами Большой четверки аудиторов, отчетами на Лондонской фондовой бирже. Люди понимают и видят, что деньги инвестированы, – все это коррелируется с ценой акций на биржах", - сказал он.

Жеваго подчеркнул, что когда сегодня говорят, что этот человек подсанкционный, – репутационно это мешает дальше инвестировать в Украину, дальше с партнерами делать проекты, поощрять инвестиции в страну.

"Каким-то образом делать так, чтобы Украина и украинцы получали эти инвестиции. Люди из СБУ, БЭБ, ДБР, прокуратуры даже не понимают это - у них нет таких знаний, что такими действиями людям портят репутацию. Они не делают плохо только мне, а на самом деле делают плохо только Украине. Если я сегодня, человек, который вложил более $3,5 млрд, не может вместе с партнерами делать 100-200 млн инвестиций, чтобы закончить проекты даже во время войны.Это все те деньги, которые идут на рабочие места, когда что-то строят. Это потом становится современными, конкурентоспособными производствами, которые добавляют ВВП, налоги. А налоги идут, чтобы финансировать армию, наш экономический тыл. Когда деньги нужно тратить на медицину, на образование, на инфраструктуру и все остальное. Но когда органы все это делают некомпетентным образом, они не только делают мне плохо, но и Украине и всем украинцам. Они, будучи некомпетентными популистами, этого не понимают", – считает предприниматель.