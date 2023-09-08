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Обзор

Когда "Позор" не позор: что посмотреть на выходных

8 сентября, 2023 пятница
20:04
Культура

От жизнеутверждающей ленты, основанной на реальных событиях из жизни украинской телеведущей Янины Соколовой, до киноистории о личности, пытавшейся сломать рамки стереотипов на пути к мечте

Так совпало, что едва ли не все главные герои предлагаемой подборки - те, которые немного не такие или ведут себя не так, как принято там, где они есть. Не знаю, кто из мудрых сказал истину: чтобы плыть против течения, рыба должна быть сильной, потому что по течению может плыть даже мертвая рыба. Так что в традиционной подборке фильмов на выходные от "Еспресо" на этот раз такая - о сильных "рыбах". Неважно, в каком они подобии…

"Я, Нина"

В кинотеатрах с 7 сентября

Я, Ніна

Эту драму, вы точно не можете пропустить хотя бы потому, что ее продюсера - известную телеведущую и журналистку Янину Соколову МВД России объявило в розыск (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). А тем более потому, что в основе драмы – реальная история из жизни этой неординарной личности.

"Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК, – написала Янина Соколова в мае 2019 года на своей странице в социальных сетях. – За 7 месяцев я его ПОБОРОЛА… Мне 35. И я хочу следующую часть своей публичной и непубличной жизни посвятить теме , которая поглотила меня изнутри. Я хочу помочь украинцам, больным раком, облегчить жизнь и быть... счастливыми. Даже в этот плохой период. Именно с этой целью мы с командой решили создать мультимедийный проект ... Вы не увидите там усталой обреченности и сожаления. Мы сделаем фильм, выпустим книгу и песню, которая будет гимном любви. Да, именно любви. Потому что спасение от рака – это любовь".

Над проектом начали работать в 2019 году. Тогда фильм, в котором Янина Соколова должна была исполнить главную роль и где режиссерское кресло должен был занять Владимир Харченко-Куликовский, стал одним из победителей конкурсного отбора Госкино и частично получил государственное финансирование. Однако концепция несколько изменилась. Для работы над сценарием и режиссуры была приглашена Марыся Никитюк. Лента перестала быть биографической, на главную роль была приглашена Ксения Хижняк, а Соколова стала продюсером. Основные съемки завершились в марте 2021 года. Но из-за полномасштабного вторжения для завершения фильма сначала пришлось переехать в Польшу, а затем – в Германию.

Итак, о чем идет речь? "Популярная ведущая известного на всю страну телевизионного шоу Нина Сокол (Ксения Хижняк) узнает о страшной болезни. Осознание реальности настолько пугает, что женщина с головой уходит в работу".

В главных ролях: Ксения Хижняк, Алексей Тритенко, Максим Панченко, Лилия Нестеренко, Ксения Брагинец, Игорь Колтовский

"Под гипнозом"

В кинотеатрах с 7 сентября

Під гіпнозом

Американский научно-фантастический триллер 2023 года режиссера Роберта Родригеса, написавшего сценарий вместе с Максом Боренштейном, в первую очередь привлекает тем, что главную роль здесь исполнил харизматичный американский актер, сценарист и кинорежиссер, лауреат премии "Оскар" Бен Аффлек. На Аффлека время влияет мало, поэтому на него просто приятно смотреть, при случае вспоминая, что он единственный из актеров, который в своей творческой карьере воплотил и образ Бэтмена, и образ Супермена А относительно самой ленты западная критика сходится на том, что она не самая плохая и даже может подарить удовольствие просмотра, однако только один раз. Потому что претензий к ней тоже немало.

По сюжету детектив полиции Дэниел Рурк болезненно переживает исчезновение маленькой дочери. Однажды он становится свидетелем ограбления банка и видит, как незнакомые между собой люди слаженно действуют в интересах преступников. Чтобы понять, что ими движет, Рурк выходит на прорицательницу Дайану Крус. Оказывается, во всем виновата деятельность неуловимого "гипнотика", умеющего за считанные секунды проникать в ум людей и принуждать их к любым действиям. Чем больше Рурк стремится разобраться в происходящем вокруг, тем сложнее отличать реальность от искусственных воспоминаний и внушения.

В главных ролях: Бен Аффлек, Алисе Брага, Уильям Фахтнер, Джеки Эрл Хейли

"Монахиня 2"

В кинотеатрах с 7 сентября

Монахиня 2

Могли бы этот фильм ужасов, являющийся продолжением одноименной ленты, вышедшей на экраны в 2018 году, а также девятым фильмом во франшизе "Вселенная заклятий", и обойти из-за ужасов в реальной жизни. Однако многие его ожидали. Да и фильм получился динамичным, плотным, где испуг уравновешивается более легкими моментами и даже определенным комизмом. Одним словом, довольно качественный получился фильм, режиссером которого в этот раз стал Майкл Чавес. А Джеймс Ван, который был сценаристом первой части, продюсировал фильм.

Итак, события фильма разворачиваются через 4 года после происходящего в предыдущей части. Сестра Ирэн снова лицом к лицу оказывается с чрезвычайно мощной потусторонней силой в образе монахини.

В главных ролях: Таисса Фармига, Анна Попплвелл, Сторм Рейд, Бонни Ааронс, Кетелин Роуз.

"Я есть Грут" (2 сезон)

На Disney+ с 6 сентября

я є Грут

Вымышленный супергерой из комиксов американского издательства Marvel Comics получил киноверсию продолжения своих приключений. Собственно, серию американских анимационных короткометражных фильмов создали для поточного сервиса Disney+. Во втором сезоне мультсериала самое популярное дерево мира – малыш Грут приобретет как новых друзей, так и новых врагов.

"На Грута просто весело смотреть, - делилась впечатлениями о работе над лентой ее режиссер и сценарист Кирстен Лепор. - Все, что нам нужно было сделать, - это придумать действительно обычные детские сценарии, которые потом, как только в них попадает Грут, вдруг становятся намного интереснее и смешнее. Я в восторге от зрителей, которые, как знаю, уже чувствуют слабость к Бэби Груту.

"Позор" (минисериал)

На Netflix с 6 сентября

Ганьба

Довольно необычный польский сериал о поиске своего пути в жизни и выходе за рамки традиций, стереотипов. А это всегда интересно

Итак, новый сериал рассказывает о жизни 17-летней девушки ромского происхождения, которая, несмотря ни на что, мечтает стать хип-хоп звездой. Как ей это удастся и удастся ли, что победит - сила ромских традиций и корней или желание самостоятельно создать собственную жизнь, мне уже интересно.

В ролях: Зофия Ястшембска, Себастьян Лах, Магдалена Червинска

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