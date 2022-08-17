English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Когда погибнут 100-120 тысяч россиян, тогда все в РФ поймут, что идет большая война - военный аналитик
Эксклюзив

Когда погибнут 100-120 тысяч россиян, тогда все в РФ поймут, что идет большая война - военный аналитик

17 августа, 2022 среда
20:30
война с Россией

Офицер армии обороны Израиля Игаль Левин выразил мнение, что когда погибнут 100-120 тысяч россиян в войне страны-агрессора России против Украины, тогда все граждане РФ поймут, что идет большая война

Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Когда число убитых россиян превысит 100 тысяч, а лучше 120 тысяч, тогда в России не останется ни одного гражданина, которого война против Украины не будет касаться лично. То есть убитый родственник, близкий товарищ или коллега с работы. Тогда не останется ни одного гражданина России, который не почувствует, что идет большая война", – отметил Левин.

Офицер армии обороны Израиля добавил, что Путину безразличны россияне, гибнущие в войне против Украины.

"Путин - людоед, которому плевать на людей. Президенту РФ безразлично сколько россиян погибнет в войне против Украины. Всех россиян коснется война против Украины, даже средний класс Москвы, который любит пить смузи в кафе, когда число убитых достигнет 100-120 тысяч", – заметил Игаль Левин.

  • По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 17 августа оккупанты потеряли около 44,1 тыс. военных, 4 162 бронемашины, 1 886 танков и 792 беспилотника.
  • 17 августа директор Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо рассказал, что аппетиты страны-агрессора России из-за сопротивления украинцев и Вооруженных сил Украины постепенно угасают.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Читайте также:
Василь Ломаченко
16 августа, 2022 вторник
Ломаченко решил покинуть Украину
Кулеба
16 августа, 2022 вторник
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
Микола Княжицький
Автор
17 августа, 2022 среда
О чем молчал Зеленский
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.2
    Покупка 39.2
    Продажа 40.08
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
17 августа
21:43
Отопительный сезон: Канада выделит Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа
21:20
"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира": Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшие поставки оружия Украине
21:00
Обновлено
"Динамо" – "Бенфика": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:59
Российские пропагандисты сообщают о смене командующего Черноморским флотом РФ
20:42
В Госспецсвязи объяснили, безопасно ли посещать сайты в режиме анонимного просмотра
20:37
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:30
Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год
20:08
Уничтожили вражеские штаб и БМП: ВСУ показали видео работы ССО "Азов"
19:59
Дания намерена ограничить въезд туристов из РФ
19:54
Украинка завоевала серебро на ЧЕ в прыжках с вышки
19:33
ВООЗ
Смертность от COVID-19 в мире выросла на 35% за последние четыре недели, - ВОЗ
19:20
мова
"По-украински, пожалуйста": в Днепре утвердили программу поддержки украинского языка
19:17
ВСУ в районе Соледара подавили все попытки России улучшить тактическое положение
19:11
Хакеры атаковали сайт путинской партии "Единая Россия"
19:11
Оккупанты терпят потери, деморализованы, совершают саботаж и членовредительство, - Генштаб
19:06
Криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 млн в помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению
19:02
В Запорожской области Россия имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки
19:00
Анонс
Они или мы: что значит победить Россию? Онлайн-проект "Имена собственные"
18:57
После взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику вглубь полуострова и в РФ, - разведка
18:48
На Сиверском направлении россияне совершенствуют фортификационное оборудование позиций, - Генштаб
18:48
Генерал Валерий Залужный: Я бы проехался по Красной площади на танке под украинским флагом
18:34
Норвегия предоставит новый пакет военной помощи для Украины и будет тренировать украинских воинов
18:31
ДБР
В ГБР будут расследовать законность пересечения государственной границы "Батальоном Монако"
18:23
Эксклюзив
Россияне понимают, что потеря Херсона будет означать поражение в войне с Украиной, - военный аналитик Левин
17:57
Будет помогать женщинам, пережившим российский плен: в Украине начал работу Фонд им. Шептицкого
17:50
В Германии ожидают активизации российской пропаганды и шпионов в ближайшие месяцы
17:40
Эксклюзив
Когда ВСУ отрежут логистику на Юге, россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать, – офицер ВСУ Лапин
17:30
Усик в образе козака пришел на пресс-конференцию с Джошуа и спел "Ой у лузі червона калина"
17:21
Довженко-Центр
Довженко-Центр заявляет о ликвидации национального киноархива. В Минкульте говорят о "реорганизации"
17:20
Эксклюзив
"Результат россияне почувствуют через несколько недель": военный эксперт Киричевский о взрывах в оккупированном Крыму
17:16
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где 18 августа должен встретиться с Зеленским и Эрдоганом
17:08
Эстония
Как при COVID-19. Законы ЕС разрешают запрет на въезд россиян с визами третьих стран, - глава МИД Эстонии
17:04
В Черном море бушует шторм, российские корабли укрываются за крымским мысом Тарханкут, - ОК "Юг"
16:47
На Киевщине, в зоне отчуждения, обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами российских захватчиков
16:43
Обновлено
"Динамо" – "Бенфика": букмекеры не верят в украинцев перед решающим противостоянием в Лиге чемпионов
16:40
В Мелитополе оккупанты готовят очередную провокацию, чтобы обвинить в своих преступлениях ВСУ, - управление стратегических коммуникаций
16:38
В пограничной с Украиной Курской области РФ взорвался КамАЗ с военными. Есть жертвы
16:37
Эксклюзив
Оккупанты не могут возобновить полноценную работу Мариупольского порта, - советник городского головы Андрющенко
16:36
Эксклюзив
Керченский мост
Переломным моментом в войне станет уничтожение Крымского моста или деоккупация Херсона - военный аналитик Левин
16:29
Китай примет участие в военных учениях России "Восток-2022"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV