Военный аналитик поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Когда число убитых россиян превысит 100 тысяч, а лучше 120 тысяч, тогда в России не останется ни одного гражданина, которого война против Украины не будет касаться лично. То есть убитый родственник, близкий товарищ или коллега с работы. Тогда не останется ни одного гражданина России, который не почувствует, что идет большая война", – отметил Левин.

Офицер армии обороны Израиля добавил, что Путину безразличны россияне, гибнущие в войне против Украины.

"Путин - людоед, которому плевать на людей. Президенту РФ безразлично сколько россиян погибнет в войне против Украины. Всех россиян коснется война против Украины, даже средний класс Москвы, который любит пить смузи в кафе, когда число убитых достигнет 100-120 тысяч", – заметил Игаль Левин.

По данным Генштаба ВСУ с 24 февраля по 17 августа оккупанты потеряли около 44,1 тыс. военных, 4 162 бронемашины, 1 886 танков и 792 беспилотника.

17 августа директор Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо рассказал, что аппетиты страны-агрессора России из-за сопротивления украинцев и Вооруженных сил Украины постепенно угасают.

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